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Mundial 2026

Lionel Scaloni comparte emotiva carta a una semana de la final del Mundial: “Lo siento”

Una semana después de perder la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni tuvo emotivas palabras para Argentina y sus jugadores.

Por Javiera García L.

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Lionel Scaloni publicó una emotiva carta
© Getty ImagesLionel Scaloni publicó una emotiva carta

La herida de la final del Mundial 2026 sigue sin cerrar en Argentina. Por eso, una semana después, Lionel Scaloni publicó una emotiva carta al pueblo trasandino sobre lo ocurrido en la Copa del Mundo.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, dijo.

“Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida“, lamentó.

“Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando les hablaba de ellos a mi esposa”, relató también.

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“Ese es el verdadero trofeo”: La carta de Lionel Scaloni a una semana de perder el Mundial 2026

“El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo”, dijo Lionel Scaloni.

El futuro del entrenador de la Albiceleste es un misterio por ahora. Aunque confirmó que continuará hasta diciembre, cuando termine su contrato, el técnico dejó en duda su renovación después de aquello.

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