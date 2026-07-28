Más de 2,1 millones de visualizaciones: Marc Cucurella sorprende al cumplir promesa tras ganar el Mundial

El chasco español se realizó un tatuaje que no dejó indiferente a nadie. Incluyó al DT campeón del Mundo.

Siguen los festejos de la selección de España. Ahora fue Marc Cucurella el que volvió a revivir el triunfo ante Argentina y con una particular promesa: tatuarse el rostro de su DT, Luis De la Fuente.

El lateral izquierdo de 28 años fue titular y pieza fundamental en la conquista del Mundial. Pero antes del inicio del torneo, sorprendió con un particular juramento.

ver también ¿Era roja para Cucurella? El efusivo reclamo de Messi para salvar a Argentina en la final del Mundial 2026

Lejos de la paella que anuncia en su canción, la promesa la hizo públicamente si España conseguía su segunda estrella. “Si ganamos el Mundial, me haré un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente”, recalcó entre risas a la Cadena COPE.

Pero la furia roja fue avanzando de fase y en la final aplastó a Argentina. Por lo que le quedó otra que cumplir con su palabra. “¿Algún tatuador por aquí?”, fue lo primero que publicó tras levantar el trofeo de campeón.

ver también Marc Cucurella y la historia que emociona en el Mundial 2026: “Cuando veo que mi hijo está mal, sufro”

El nuevo tatuaje de Cucurella

Tras lograr ganar el Mundial, el lateral se mudó a Madrid ya que será nuevo jugador del Real. Pero antes de comenzar los trabajos más fuertes, decidió cumplir su palabra.

“No tiene que ser tan visible”, aseguró Cucurella. “Se equivocó, pero tiene que cumplir la promesa. Tampoco soy tan feo”, agregó Luis De la Fuente, el hombre del tatuaje.

Tweet placeholder

Promesa que finalmente se cumplió este 28 de julio. A través de sus redes, Cucurella mostró parte del proceso. En está instancia aprovechó un espacio en su brazo izquierdo para inmortalizar a su DT.

“Promesa cumplida”, anunció el lateral tras unas horas de sesión. Publicación que superó los 2,1 millones de visualizaciones solo en X. Mientras que en Instagram llegó a tener más de 852 me gusta y más de seis mil comentarios. A tal punto que tuvo que limitar las interacciones.