En la previa de la final del Mundial 2026, la historia de Marc Cucurella y su hijo es una de las que más emociona a los hinchas.

Marc Cucurella es una de las figuras de la España finalista del Mundial 2026. Aunque no solo su desempeño en la cancha ha sabido encantar a los hinchas, sino que también su humor, personalidad e historia de vida.

El defensor ha emocionado al mundo del fútbol con la historia de su hijo Mateo. El pequeño de siete años fue diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1 y la tarea de sus padres no ha sido sencilla.

Fue en 2025 cuando Marc Cucurella se sinceró por primera vez sobre la crianza de su hijo. Participó de una entrevista con Pau Bonet, un pequeño autista que dedica sus redes sociales a la difusión de esta condición.

Cuando Pau le preguntó por Mateo, el futbolista se emocionó hasta las lágrimas y guardó un largo silencio. “Me hace sufrir, sobretodo cuando lo veo que está mal. Es un tema que me pone sensible“, explicó después, emocionado.

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La historia del hijo de Marc Cucurella: lo acompañará en la final del Mundial 2026

Hasta ahora, Marc Cucurella ha sido acompañado por su esposa Claudia Rodríguez, y sus hijos Río y Bella, en este Mundial 2026. La familia espera que Mateo se pueda unir a las celebraciones y que asista a la final.

El español relató a Cope que al pequeño solo le gusta ir al estadio “porque no ve nada del partido. Sabe que es su momento de tener el iPad, ver películas y ver YouTube, que lo tiene prohibido”.

Además, ha influido que “aquí (Estados Unidos) hace mucho calor y le agobia mucho. A él le gusta estar más fresquito, aire acondicionado, piscina…”.

“Es difícil porque cuesta contar los problemas de uno. El mundo se piensa que nuestra vida es maravillosa y que lo tenemos todo perfecto, pero tenemos problemas como cualquier otra persona”, se desahogó Cucurella.