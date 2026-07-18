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Mundial 2026

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra? Transmisión EN VIVO por TV y ONLINE del partido por el tercer puesto

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado por el tercer lugar del Mundial 2026 en un partido que también podría definir al goleador entre Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Por Andrea Petersen

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Este sábado se disputa el duelo por el tercer lugar.
© getty imagesEste sábado se disputa el duelo por el tercer lugar.

Este sábado se definirá qué selección se quedará con el tercer lugar del Mundial 2026, cuando Francia e Inglaterra se enfrenten en la disputa por la medalla de bronce tras quedar eliminadas en las semifinales del torneo.

Ambos equipos buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita dejar atrás la decepción de no alcanzar la final. Además, el encuentro podría ser decisivo en la lucha por el Bota de Oro del certamen.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra?

El partido se jugará este 18 de julio a las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida. La transmisión estará disponible por Chilevisión en televisión abierta, DSports en cable y vía streaming a través de DGO y Paramount+.

Pronósticos Francia vs Inglaterra: ¿quién se quedará con el tercer puesto del Mundial 2026?

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Así llegan al partido por el tercer puesto

Tanto Francia como Inglaterra llegan golpeadas tras sus respectivas derrotas en semifinales. Los franceses cayeron por 2-0 ante España, resultado que sorprendió considerando que eran uno de los grandes favoritos para conquistar el título.

Por su parte, Inglaterra estuvo muy cerca de eliminar a Argentina. Los ingleses comenzaron ganando, pero la Albiceleste igualó en los minutos finales gracias a Enzo Fernández y, ya en el tiempo suplementario, Lautaro Martínez marcó el gol que selló la clasificación del vigente campeón a la final.

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