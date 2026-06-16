Francia y Senegal se enfrentarán en su estreno por el Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan tras liderar sus respectivas clasificatorias.

Este martes se disputará un atractivo encuentro por el Grupo I del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Francia y Senegal buscarán comenzar su participación con una victoria que les permita dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Ambas selecciones llegan a la cita mundialista tras dominar sus respectivos procesos clasificatorios. Francia terminó en el primer lugar del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA, mientras que Senegal hizo lo propio al liderar el Grupo B de las clasificatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

¿A qué hora y dónde ver Francia vs Senegal?

El partido se disputará este martes 16 de junio a las 15:00 horas. La transmisión estará disponible a través de la señal abierta de Chilevisión. En clave se emitirá en la señal de DSports y DGO.

Mientras que en streaming se podrá disfrutar del partido en Disney+ plan premium y Paramount+.

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El historial entre Francia y Senegal

Francia y Senegal solo se han enfrentado una vez en la categoría absoluta masculina. El duelo se disputó el 31 de mayo de 2002, en el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón. En aquella ocasión, Senegal protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales al imponerse por 1-0 gracias a un gol de Papa Bouba Diop.

Francia busca un nuevo título

La selección francesa suma 17 participaciones en la Copa del Mundo y es una de las potencias históricas del fútbol internacional. Los galos han conquistado el torneo en dos oportunidades: como anfitriones en Francia 1998 y posteriormente en Rusia 2018.

Para esta edición, el combinado europeo vuelve a aparecer entre los principales candidatos al título gracias a una plantilla repleta de figuras, encabezada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Olise es una de las figuras de Francia. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Senegal quiere seguir haciendo historia

Senegal disputará su cuarta Copa del Mundo. Su debut se produjo en Corea-Japón 2002, torneo en el que alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación mundialista de su historia.

Posteriormente, regresó a la máxima cita del fútbol en Rusia 2018, luego de 16 años de ausencia, y volvió a clasificar para Qatar 2022 y para el Mundial 2026.

Con jugadores como Sadio Mané, Ibrahim Mbaye y Mamadou Sarr, los Leones de la Teranga llegan con la ilusión de repetir una actuación destacada. El conjunto africano aseguró su presencia en el torneo tras finalizar en el primer lugar del Grupo B de las clasificatorias de la CAF.

/Getty Images)

Posibles formaciones:

Posible formación de Francia: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernández, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue y Mbappé.

Así formaría Senegal: Diaw, Jakobs, Seck, Sarr, Diarra, Ndiaye, Camara, Diatta, Mané, Jackson y Ndiaye.