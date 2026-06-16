El francés Hervé Renard asumirá la banca de Túnez en medio de la competencia en Norteamérica para reemplazar a Sabri Lamouchi.

La selección de Túnez sorprendió a todos en este Mundial 2026 luego de despedir a Sabri Lamouchi de su cargo como entrenador. El caer por 5-1 en su debut ante Suecia fue demasiado para la Federación Tunecina de Fútbol, que decidió darle el sobre azul a su DT.

Tras este notable volantazo del país africano el que asumió de manera interina en el cargo fue Mondher Kebaier. Sin embargo, su pasó por la selección fue fugaz, ya que la federación encontró rápidamente a su nuevo estratega.

De acuerdo a información entregada por el medio francés M6, el próximo DT de la selección de Túnez será el francés Hervé Renard, quien en el pasado Mundial de Qatar 2022 hizo historia al vencer a Argentina en su debut con Arabia Saudita.

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Túnez tiene nuevo DT en el Mundial 2026

Renard viene de ser despedido justamente como entrenador de Arabia Saudita, combinado que dejó apenas dos meses antes del inicio de este Mundial 2026. Finalmente fue reemplazado por el griego Georgios Donis.

El francés fue uno de los protagonistas del pasado Mundial de Qatar 2022, cuando en su partido debut con Arabia Saudita sorprendió a todo el planeta al vencer por 2-1 a Argentina en su debut en la fase de grupos.

Hervé Renard dirigirá su tercera copa del mundo en este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. | Foto: Photosport.

Su debut en la banca de Túnez debería ser este domingo 21 de junio (00:00 hora de Chile) ante Japón en Monterrey. El desafío será durísimo, ya que los nipones vienen de rescatar un valioso empate 2-2 ante Países Bajos en su debut.

Cabe destacar que con este nuevo desafío en su carrera Hervé Renard dirigirá su tercera copa del mundo de manera consecutiva tras hacerlo con Marruecos en Rusia 2018 y Arabia Saudita en Qatar 2022.

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En síntesis