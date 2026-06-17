El elenco de Túnez tiene un nuevo técnico en medio del Mundial. En los últimos dos años, el cuadro norafricano ha tenido seis DT.

Pasó algo insólito tras el debut de la Selección de Túnez en el Mundial 2026. El cuadro norafricano fu goleado por Suecia (5-1), tras llegar a la Copa del Mundo sin goles en su contra.

Esto provocó que los dirigentes tomaran una decisión polémica: sacar al técnico Sabri Lamouchi de la banca, en pleno Mundial. Sin tenerle nada de paciencia se deshicieron del DT que había llegado para dirigir los rumbos de las Águilas de Cártago en enero de este año.

Con el serrucho en la mano, el que llegó a suplantar al despedido DT fue Hervé Renard, técnico francés con larga experiencia en selecciones, sobre todo en el continente africano.

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Llegada de Hervé Renard con serrucho en mano

Dirigirá su séptima selección distinta. Hervé Renard llega en medio de la Copa del Mundo, tras el despido instantáneo de Sabri Lamouchi, luego de la caída ante la Selección de Suecia.

Y a su llegada, ni siquiera mostró un poco de pudor al tomar un barco que tenía capitán. “El ambiente era muy bueno a mi llegada, la gente estaba esperando por mí, así que no hubo ningún tipo de problema“, señaló Renard, con cara de que no había pasado nada con su llegada.

“Todavía quedan dos partidos importantes por jugar y eso es lo importante”, añadió el técnico galo, que viene a reemplazar al cuarto técnico despedido en medio de un Mundial y el segundo de Túnez en la historia.

Anteriormente, tres DT fueron echados en un Mundial. Todo pasó en Francia 98′, cuando despidieron a los técnicos de Arabia Saudita, Túnez y Corea del Sur, por sus resultados en aquel torneo.

Renard ya entrena Túnez | Getty Images

En resumen…

El entrenador Sabri Lamouchi fue despedido de Túnez en pleno Mundial 2026.

fue despedido de Túnez en pleno Mundial 2026. El técnico francés Hervé Renard asumió la conducción de la selección de Túnez.

asumió la conducción de la selección de Túnez. El despido de Lamouchi ocurrió tras la goleada 5-1 ante la selección de Suecia.