Luego de 56 años la FIFA decidió modificar el método de desempate para ordenar los grupos en la Copa del Mundo. Por lo mismo, ya tenemos algunas selecciones eliminadas a pesar de que matemáticamente en el papel deberían seguir con opciones.

El Mundial 2026 está entrando en etapas decisivas en esta fase de grupos. Mientras algunas selecciones ya están sellando sus pasajes para los 16avos de final, otras ya se están despidiendo tras apenas haber jugado dos partidos.

Este es el caso de Haití, Turquía y Túnez, quienes fueron víctimas del llamado “desempate olímpico” que la FIFA decidió aplicar en esta cita planetaria después de 56 años utilizando la diferencia de goles.

Y es que lo que vimos entre México 1970 y Qatar 2022 ya no corre más, con un nuevo sistema de desempate en caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones esta Copa del Mundo.

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¿Cómo funciona el desempate olímpico en este Mundial 2026?

Si dos o más selecciones terminan la fase de grupos con la misma cantidad de puntos, el orden para definir quién avanza será primero mediante el enfrentamiento entre ellas. Dicho esto, el que haya ganado el partido tendrá la ventaja para clasificar.

En caso de que haya un empate ellos, recién se revisará la diferencia de goles en esos mismos enfrentamientos, algo útil cuando hay un triple empate. Por último, se verá la cantidad de tantos a favor en duelos directos.

Turquía es una de las selecciones que se ha justo perjudicada por el “desempate olímpico” en este Mundial 2026. A pesar de que puede alcanzar en puntos a Paraguay y Australia, ya no puede pasarlas al haber perdido sus partidos ante ellos. | Foto: Getty Images.

¿Y si sigue todo igualado? Recién en ese momento, como cuarto criterio, la FIFA mirará la diferencia de goles general de todo el grupo. Esto será seguido por la cantidad total de tantos convertidos en todos los partidos de la zona, luego el Fair Play (donde las tarjetas amarillas y rojas restan puntos) y, por último, el Ranking FIFA.

Cabe destacar que dos selecciones que se han visto beneficiadas con esta regla son justamente dos de las locales: Estados Unidos y México. Mientras los estadounidenses se aseguraron el primer lugar del Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia, los mexicanos hicieron lo propio en el Grupo A luego de superar a Corea del Sur.

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En síntesis