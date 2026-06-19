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Mundial 2026

Estados Unidos vs. Australia: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se juegan el liderato del Grupo D tras comenzar con triunfos en la primera fecha.

Por Franccesca Arnechino

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EE.UU enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D.
© GeminiEE.UU enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D.

Estados Unidos enfrenta este viernes a Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los americanos llefan tras vencer a Paraguay en su debut y buscará una nueva victoria que lo acerque a la clasificación.

Al frente estará una selección australiana que también comenzó con el pie derecho luego de superar a Turquía. Con ambos equipos sumando tres puntos, este partido es una oportunidad para tomar el liderato del grupo y quedar cerca de los dieciseisavos de final.

La selección anfitriona debutó con una sólida victoria por 4-1 frente a Paraguay – Getty

La selección anfitriona debutó con una sólida victoria por 4-1 frente a Paraguay – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Australia?

Estados Unidos se enfrenta a Australia este viernes 19 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el Seattle Stadium, por el Grupo D de la cita planetaria.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DIRECTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas app MiCHV, CHV web, CHV 4K y DAZN.

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Grupo D del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Estados Unidos
  • Australia
  • Turquía
  • Paraguay

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¿Quién ganará el partido por el Grupo D del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Estados Unidos y Australia jugarán por el Grupo D este viernes 19 de junio.
  • El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Seattle Stadium.
  • CHV, DSports y Amazon Prime Video transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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