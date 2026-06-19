Estados Unidos y Australia se juegan el liderato del Grupo D tras comenzar con triunfos en la primera fecha.

Estados Unidos enfrenta este viernes a Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los americanos llefan tras vencer a Paraguay en su debut y buscará una nueva victoria que lo acerque a la clasificación.

Al frente estará una selección australiana que también comenzó con el pie derecho luego de superar a Turquía. Con ambos equipos sumando tres puntos, este partido es una oportunidad para tomar el liderato del grupo y quedar cerca de los dieciseisavos de final.

La selección anfitriona debutó con una sólida victoria por 4-1 frente a Paraguay – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Australia?

Estados Unidos se enfrenta a Australia este viernes 19 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Seattle Stadium, por el Grupo D de la cita planetaria.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DIRECTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas app MiCHV, CHV web, CHV 4K y DAZN.

ver también Mundial 2026: Calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo D del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Estados Unidos

Australia

Turquía

Paraguay

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En resumen…