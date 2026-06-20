Los de Daniel Garnero siguen ganando y por amplios marcadores, donde si bien la figura fue el portero de Copiapó, celebraron los cruzados.

Universidad Católica inició de gran forma su participación en la Copa Chile 2026, luego de vencer a domicilio a Deportes Copiapó, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en el norte del país.

Los dirigidos por Daniel Garnero demostraron la superioridad por un marcador de 3-0, que sigue potenciando el juego de los cruzados en una cancha bastante complicada.

Si bien para los locales fue figura el portero Nicolás Temperini, los de la UC supieron manejar el encuentro y quedarse con los primeros tres puntos en el grupo B, que justo lidera Copiapó.

Matías Palavecino abrió la goleada de U Católica ante Copiapó. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Católica le pegó una pincelada a Temperini

Universidad Católica fue el equipo que más aprovechó las jugadas de peligro, lo que le permitió sacar la ventaja ante Copiapó en momentos precisos para liquidar el encuentro.

A los 21 minutos vino la primera de la UC, luego de una jugada que inició Justo Giani, que luego Zampedri rebotó y dejó en la mejor posición para que Matías Palavecino anote un verdadero golazo para el 1-0.

Si bien la Católica buscó ampliar la ventaja, Temperini le puso candado a la portería de Copiapó, con unas cuatro jugadas donde evitó que se ampliara el marcador.

La que no pudo fue con Fernando Zampedri que a los 52 minutos quedó mano a mano con el portero de Copiapó, pero esta vez el goleador se quedó con los festejos para el 2-0.

Fernando Zampedri se anotó con un gol y dos asistencias. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Cuando parecía partido cerrado, apareció Clemente Montes, quien con asistencia de Zampedri, marcó de cabeza el 3-0 para cerrar el encuentro en el norte del país, aunque estaba en posición de adelanto cuando marcó.

Con esto, Copiapó sigue en la cima del grupo B (los equipos de Primera B ya habían disputado los partidos entre ellos) con 4 puntos, luego le sigue la UC con 3, San Luis con una unidad y Everton sin puntos porque no se ha estrenado.

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