Ya comenzaron a moverse las grúas del balompié nacional. En el norte de Chile hicieron oficial un potente refuerzo para la defensa.

Mientas Coquimbo Unido prepara su participación en Copa Libertadores, uno de los que se ganó el corazón pirata fue anunciado como refuerzo en el fútbol chileno. Ya conocido en el fútbol chileno, Salvador Sánchez vuelve a nuestro país.

El defensa argentino defendió al aurinegro en los años 2023 y 2024 a gran nivel, lo que le valió partir a Grecia. Sin embargo, el 2025 tuvo otra revancha en Chile, la cual terminó de la peor manera posible.

El defensa arribó a Deportes Iquique en el segundo semestre, club con el cual descendió. Este 2026 siguió de trotamundos con paso por la liga de Uzbekistán, pero ya ha sido recientemente confirmado su nuevo regreso al fútbol chileno.

Tras Coquimbo e Iquique: ahora ficha en Primera B

El defensa Salvador Sánchez jugará en Deportes Copiapó este segundo semestre, con la misión de pelear el ascenso a la Liga de Primera. El experimentado trasandino suma así su tercera camiseta en el fútbol chileno.

“El central zurdo argentino de 30 años, y 1.86 de estatura, es el nuevo refuerzo del León para la segunda rueda. Hoy fue presentado ante sus nuevos compañeros y tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Héctor Almandoz”, avisó el club.

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Sánchez confirmá así un nuevo paso por elencos del norte chileno, tras sus pasos por Coquimbo e Iquique, en el fútbol grande. Ahora desde la Primera B buscará levantar cabeza con un equipo que viene de irregular campaña.

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Deportes Copiapó ocupa la plaza 11° del torneo, con 19 puntos, quedándose por ahora fuera de la liguilla del ascenso. Este sábado buscarán cerrar con triunfo la primera rueda, en duro desafío como local ante Wanderers: a las 12.30 horas.