El Mercado de Fichajes sigue en movimiento, donde una exótica liga acaba de confirmar la llegada de un jugador que disputó el 2025 en el Campeonato Nacional. Salvador Sánchez, defensa argentino de 30 años, suma un nuevo desafío en su carrera y ficha por la liga de Uzbekistán.

Tras dejar Deportes Iquique, equipo al que llegó a mediados del 2025 y que perdió la categoría, el jugador quedó libre y recientemente se transformó en el nuevo fichaje del FC Dinamo Samarcanda.

“El Dinamo anuncia que ha reforzado sus filas con otro jugador extranjero antes de la nueva temporada y ha llegado a un acuerdo con Salvador Sánchez. Puede jugar como central y lateral izquierdo y se incorporó a nuestro equipo como agente libre”, señaló el club a través de sus redes sociales.

La carrera de Salvador Sánchez

El defensa de 30 años suma una larga carrera por distintas ligas, donde el 2015 jugí en el Arsenal de Sarandí, pasando luego por clubes como Santamarina de Tandil, Olimpo de Bahía Blanca y Chacarita Juniors, todos de la liga argentina.

El 2020 vivió su primera experiencia en el extranjero donde llegó a la liga griega para sumar a Volos NFC, pasando luego por Lonikos de Nicea. El 2022 llegó al FK Panevezys de la liga de Lituania, para luego el 2023 regresar a Sudamérica donde se sumó a Coquimbo Unido, club con el que estuvo dos temporadas.

El 2025 regresó a Grecia para sumar al Pas Lamia 1964, pero tras pocos encuentros, regreso a Chile para ayudar a Iquique y evitar el descenso.