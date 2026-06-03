La “avivada” de Coquimbo Unido para mantener la localía en Copa Libertadores

Desde la Municipalidad se confirmaron los trabajos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para los octavos ante Platense.

Coquimbo Unido se afianzó como la gran sorpresa de la Copa Libertadores. El cuadro pirata dirigido por Hernán Caputto terminó primero en el grupo B y avanzó a los octavos de final del torneo.

Tras el sorteo de Conmebol, ahora se indica que deberá medirse ante Platense. Sin embargo, el encuentro de revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso se puso en duda por el aforo permitido.

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En la fase de grupos, se detalló que el último reporte indicaba que el recinto cuenta con 18.750 espectadores. Sin embargo, esto está bajo los 20 mil que exige Conmebol para jugar los octavos de final.

Ante esto, el Municipio decidió apoyar la petición popular de mantener la localía en Coquimbo. Para ello, se “avivaron” y sacaron parte de las butacas de las galerías sur y norte. Con ello, solo quedarán las bandejas de cemento, pero se suman más de 1.500 localidades.

Por lo que se supera el aforo para evitar cualquier tipo de complicación con la Conmebol. Y así despejar los fantasmas que todavía rondan por aquella Copa Sudamericana en 2021 cuando tuvo que cambiar el Sánchez Rumoroso para ir a jugar a Paraguay.

“Como municipio ya hemos ingresado la actualización del aforo para cumplir con las exigencias. Haremos todo lo posible para que esta historia se escriba aquí, donde nació este sueño. Porque hay noches que pertenecen a una ciudad, y esta noche de Libertadores le pertenece a Coquimbo”, recalcó el alcalde Ali Manouchehri, quien mostró parte de los avances y que ya están prácticamente listos para lo que será la llave ante Platense.

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¿Cuándo juega Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El elenco dirigido por Hernán Caputto disputará los octavos de final de Copa Libertadores ante Platense. Lo que en el calendario de Conmebol será recién después del Mundial.

El partido de ida será local el cuadro trasandino en el Estadio Ciudad Vicente López, el 11 de agosto. Mientras que la revancha -siempre y cuando lo acepte Conmebol- será en Sánchez Rumoroso el 18/8. Por lo que resta definir el horario de ambos encuentros.

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