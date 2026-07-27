U de Chile sigue buscando refuerzos y revelan que tendría los ojos puestos en un jugador que tuvo una gran campaña el 2025 con los Piratas.

Universidad de Chile ya dejó atrás el inicio de la segunda rueda y continúa trabajando en el mercado de fichajes con el objetivo de potenciar el plantel para la recta final de la temporada. Sin embargo, cuando parecía tener prácticamente cerrado a uno de sus refuerzos, un inesperado contratiempo obligó al club a volver al mercado.

El defensor uruguayo Valentín Gauthier tenía todo encaminado para convertirse en nuevo jugador azul, pero su incorporación tuvo un inesperado traspié luego de no superar los exámenes médicos, por lo que la dirigencia encabezada por Azul Azul deberá buscar una nueva alternativa para reforzar la zaga.

El ex Coquimbo Unido que suena en U de Chile

Pensando en el Campeonato Nacional y concretar la clasificación a las competencias internacionales, se reveló que Bruno Cabrera, que actualmente juega en Newell’s Old Boys y se ha posicionado como una de las figuras del equipo, está en el radar azul.

El comunicador Renzo Luvecce señaló en sus redes que es una “opción real”, para luego agregar: “Me confirman que la Universidad de Chile, consultó condiciones para negociar”.

Bruno Cabrera pasa por una gran temporada en Newell’s/Photosport

“Me indican que si se llegase a concretar una posible negociación, se podría dar un préstamo con cargo por 1 año y opción de compra”, explicó, para luego indicar que hay que ver como avanzar en los próximos días. “El cuadro argentino a inicios de temporada lo fichó pagando un total de 500 mil dólares a Coquimbo Unido”.

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En síntesis: