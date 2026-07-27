Imágenes compartidos por un periodista mexicano muestran al uruguayo cojeando hace un mes tras salir de un entrenamiento en León.

Universidad de Chile le puso freno de mano al refuerzo de Valentín Gauthier para la ventana de invierno en el mercado de fichajes, luego de no superar los exámenes médicos.

Una situación que hará público el cuadro azul en sus plataformas digitales, para ponerle un punto final al dolor de cabeza que generó el uruguayo que es de propiedad del Club León de México.

En ese sentido, desde ese país alertan con un video, desde hace un mes, que se puede ver al defensor cojeando saliendo del entrenamiento, lo que pudo traer consecuencias hasta ahora.

Valentín Gauthier llegó el jueves a Santiago para firmar por la U.

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Gauthier en video lesionado antes de viajar a Chile

El periodista Julio Saucedo de TV Azteca, publicó en sus redes sociales un video en el que se ve a Valentín Gauthier cojeando rumbo a su vehículo, luego de un entrenamiento del León.

“Fue el 27 de junio el día que salió lesionado Valentín Gauthier, aquel día nos dijo que no era nada grave”, explicó en una imagen que se ve cojeando, aunque de su pie izquierdo.

“Universidad de Chile ya duda en quedarse con Valentín por los resultados que arrojaron los exámenes médicos”, detalla.

Si bien el tema de Gauthier en Chile apunta a una lesión ósea, dejó en las plataformas la idea de que el jugador ya arrastraba problemas físicos antes de viajar a Chile.

Mira el video de Gauthier: