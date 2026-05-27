El técnico Héctor Almandoz confirmó que el club ya trabaja en la llegada de un central tras la baja del capitán, quien estaría meses fuera de las canchas

Deportes Copiapó consiguió una importante victoria frente a Unión Española y continúa firme en la lucha por el ascenso. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el León de Atacama, ya que el triunfo quedó marcado por la grave lesión de Fabián Torres.

El capitán de la escuadra, de 37 años, sufrió una “desinserción del tendón isquiotibial en el muslo derecho”, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un largo periodo. Según informó PrimeraBChile, el defensor estará entre cinco y siete meses fuera de competencia.

Deportes Copiapó saldrá al mercado

Este escenario complica a la escuadra, donde el DT del equipo, Héctor Almandoz, reveló que tendrán que salir al mercado para suplir las bajas.

“Hay necesidades, no por rendimiento sino por un tema de lesiones y seguramente tenemos que ir en busca de un central, estamos trabajando en eso“, recoge Primera B.

El jugador se lesionó en el partido contra Cobreloa/Photosport

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“La idea es, sobre todo, poder reemplazar a Fabián y tener un central más para generar competencia y contar con cuatro en el puesto, como siempre quisimos tener. Creo que es el momento, sobre todo considerando la jerarquía y la calidad que tiene Fabián”.

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El presente de Copiapó en Primera B

Actualmente, la escuadra se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones con 18 puntos en 13 fechas disputadas. El equipo suma cinco victorias, cinco derrotas y tres empates en lo que va de campeonato.

De cara a la segunda rueda, Deportes Copiapó buscará acercarse a la zona de liguilla con el objetivo de pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.