La victoria albiceleste dejó al equipo de Lionel Messi instalado ya en la próxima ronda de la cita planetaria, aunque ahora queda definir en que puesto lo hará en el Grupo J.

Argentina sigue pisando fuerte en este Mundial 2026. De la mano de un Lionel Messi monstruoso el combinado albiceleste venció por 2-0 a Austria y sacó pasajes para los 16avos de final, escalando hasta el liderato del Grupo J.

Tras dos fechas jugadas el equipo adiestrado por Lionel Scaloni ya hizo las tareas y a falta de un partido tiene su lugar en la próxima ronda. Sin embargo, todavía falta definir en qué puesto lo hará.

Dependiendo de si Argentina termina la fase de grupos en el primer o segundo lugar, son dos los posibles escenarios para la ronda de eliminación directa en esta cita planetaria.

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El posible rival de Argentina en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026

Si los albicelestes terminan líderes del Grupo J se enfrentarán al segundo del Grupo H el viernes 3 de junio en el Miami Stadium. Actualmente, este rival sería Uruguay, aunque todavía está muy abierta esa lucha con Cabo Verde e incluso Arabia Saudita.

Argentina se aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En caso de que Messi y compañía terminen segundos de su grupo, un escenario bastante complejo considerando el desempate olímpico, se enfrentarán ante el primero del mencionado Grupo H el jueves 2 de julio en el estadio de Los Ángeles. Hoy por hoy el puntero de esa zona es España con cuatro puntos.

Para definir exactamente en qué posición avanzará, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Jordania el sábado 27 de junio (22:00 hora de Chile) en el AT&T Stadium de Dallas.

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En síntesis