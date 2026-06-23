La leyenda de Brasil se refirió al doblete del argentino ante Austria para pasar a ser el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Lo de Lionel Messi en este Mundial 2026 con Argentina da ya para casi un caso de estudio. Y es que a sus 38 años, 39 desde mañana miércoles 23 de junio, el rosarino sigue dando catedra con cinco goles que lo instalan en lo más alto en la historia de las Copa del Mundo.

Tras su doblete a Austria, sumado al triplete que le hizo a Argelia en el debut la albiceleste, el delantero del Inter Miami llegó a 18 tantos en mundiales, un hecho notable que viene a coronar una carrera increíble.

Obviamente que esto ha generado una ola de elogios para el ex Barcelona. Sin embargo, tal vez la más notable de todas vino de la boca de Ronaldo, quien está impactado con lo que sigue haciendo Messi a sus 38 años de edad, en especial si se compara con él.

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Ronaldo se manda notable elogio para Lionel Messi

Tras los dos goles de la Pulga a Austria la leyenda brasileña afirmó que “¡Messi Tiene 38 años, Dios mío! A los 38 años, yo ya me había retirado cuatro años antes y pesaba 120 kilos”.

Estos elogios se suman a los que ya el ex delantero le dedicó tras su triplete ante Argelia, donde afirmó que “cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Lionel Messi sigue rompiéndola con Argentina en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

“Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, concluyó el Fenómeno.

¿Cuándo vuelve a jugar la Argentina de Lionel Messi en el Mundial 2026?

El próximo compromiso de la albiceleste será ante Jordania este sábado 27 de junio a las 22:00 (hora de Chile) en el AT&T Stadium de Dallas. Este duelo será válido por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026.

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En síntesis