La curiosa reacción de Lionel Messi tras convertirse y aumentar el récord como goleador histórico de las Copas del Mundo. Al menos es humano.

Lunes histórico para el fútbol, para los mundiales, para Argentina y Lionel Messi: el 10 de La Albiceleste lideró el triunfo por 2-0 contra Austria en por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Desde hoy La Pulga es el máximo goleador de las citas planetarias.

Messi comenzó perdiendo un penal, pero poco después marcó el 1-0 parcial que le permitió superar a Miroslav Klose con 17 goles. Antes del final llegó el doblete para aumentar el récord a 18.

Tras el duelo, en conversación con la transmisión oficial, Messi manifestó que “la verdad es que estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, duro y trabajado“.

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Messi también se cansa: goleador histórico de los mundiales

Tratando todavía de evitar la individualidad, agregó que “nos da tranquilidad para lo que viene y esto es el Mundial, partidos muy igualados, intensos. Estamos felices por haber sumado y ya haber conseguido la clasificación“.

Messi reconoce que no podía pensar tras récord mundial… Estaba cansado.

“¿Si tengo un gol favorito en los mundiales? No lo sé, la verdad es que no lo recuerdo… estoy cansado, con pocas fuerzas, me cuesta pensar. Disfrutando este momento con ganas de celebrar con mis compañeros“, complementó.

Sobre el inicio con cinco goles en los dos partidos que lleva del Mundial, Messi sentenció que “está espectacular como se dio, y ese el penal que pude convertir y aumentar. Pero quizás si marcaba el penal no hacía los dos goles después. Nunca se sabe. Feliz por el resultado y el trabajo en equipo“.

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Ya clasificados a la siguiente fase, Argentina y Messi cerrarán el Grupo J frente a Jordania este próximo sábado 27 de junio. El vigente campeón del mundo se ilusiona con repetir el título de Qatar 2022.

Resumen:

-18 goles: Lionel Messi superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en mundiales.

-2-0 ante Austria: Argentina ganó el encuentro y aseguró clasificar a la siguiente ronda.

-27 de junio: Argentina cerrará el Grupo J del Mundial 2026 enfrentando a Jordania.