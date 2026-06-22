Se pudrió la Copa América: Conmebol tiene casi listo el acuerdo para darle la sede 2028 otra vez a EE.UU.

La Copa América no sale de Estados Unidos: la Conmebol tiene listo el acuerdo para mantener la sede del tradicional torneo de selecciones sudamericanas en el país del norte.

Lo de la FIFA, la Conmebol y Estados Unidos ya supera la obsesión y ahora lo vuelve a lamentar el fútbol sudamericano y la selección chilena. Es que en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026, las negociaciones en Norteamérica caminan veloz para que la país del Tío Sam vuelva a ser sede de la Copa América en 2028.

En pleno desarrollo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, las reuniones en Miami tienen prácticamente definido que la próxima Copa América, torneo histórico de la Conmebol, tenga como escenario el país norteamericano, perteneciente a la Concacaf.

Así lo informó el diario Estadao en Brasil: “la Copa América 2028 en los Estados Unidos gana fuerza después de las negociaciones en Miami“. Agregan que “Conmebol y Concacaf aceleran el acuerdo por la segunda edición consecutiva en América del Norte, pero se debe ajustar el calendario debido a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”.

La impresentable fijación de la Conmebol con Estados Unidos no sólo vuelve a dejar a Sudamérica sin la sede de su propio torneo. Además deberá acomodar el calendario al país anfitrión, quien también será escenario de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles entre el 14 y el 30 de julio de 2028…. Más menos las mismas fechas en que se disputa habitualmente la Copa América.

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Copa América 2028: Conmebol le regalará nuevamente la sede a Estados Unidos

“Las negociaciones para que Estados Unidos sea sede de otra edición de la Copa América en 2028 están bastante avanzadas. Al igual que en 2016 y 2024, la competición contaría con los 10 equipos de la Conmebol y seis de la Concacaf, con 16 participantes en total“, agrega el medio brasileño.

Otra vez: la Conmebol avanza para darle la sede de la Copa América a Estados Unidos.

“Esta sería, por tanto, la segunda edición consecutiva en la que el torneo, organizado por la Conmebol y tradicionalmente disputado en Sudamérica, se celebraría en Norteamérica”, sentencian.

De esta forma, vuelve a quedar en nada la tradicional rotación en la que los países sudamericanos se adjudicaban la organización de la Copa América. Estados Unidos ya fue sede en 2016 y 2024. La última en suelo Conmebol fue Brasil 2021.

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Gianni Infantino en la FIFA y Alejandro Domínguez en la Conmebol están matando la historia y tradición del fútbol, imponiendo el dinero y las ganancias económicas en desmedro de la esencia del balón. La alianza majadera con Estados Unidos y Donald Trump ya es compulsiva.

Resumen:

-Copa América 2028: Estados Unidos negocia ser nuevamente sede del torneo continental.

-16 selecciones: el formato incluirá 10 equipos de la Conmebol y 6 de Concacaf.

-Alejandro Domínguez: titular de Conmebol deberá ajustar fechas por Juegos Olímpicos de Los Ángeles.