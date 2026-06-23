El mandamás de la FIFA destacó el protagonismo que tendrá el Presidente de Estados Unidos.

La Copa del Mundo 2026, como cada evento de esta envergadura, ha tenido sus puntos altos y otros bien controvertidos. Uno de ellos es la confirmación de que Donald Trump entregará el trofeo de campeón.

Bastantes comentarios hubo alrededor de la cita planetaria debido a varios cambios. Por primera vez se realiza en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, con el aumento de 32 a 48 selecciones y la incorporación del polémico minuto de hidratación.

Trump el animador de la final

Uno de los mayores cuestionamientos a la Copa del Mundo 2026 es la sede principal, debido a que la mayoría de los partidos se los lleva Estados Unidos. Este país ha estado involucrado en algunos conflictos bélicos en el último tiempo, principalmente ante Irán.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, pese a no ser un gran fanático del fútbol, no ha dudado en mostrarse muy activo respecto a la fiesta que se hace en su casa. Y tendrá aún más protagonismo, ya que Gianni Infantino confirmó que ambos entregarán el trofeo de campeón del torneo.

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“Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, indicó el presidente de la FIFA a Fox & Friends. Esto desde ya genera polémica.

Primero, Trump ya tuvo un rol similar en la final del Mundial de Clubes 2025, cuando Chelsea ganó el torneo. Aquella vez el mandatario se mantuvo más tiempo del esperado en el escenario, algo que fue cuestionado por el entorno del fútbol, ya que es un momento íntimo de los jugadores.

Trump cerrará la fiesta en Estados Unidos. Imagen: Getty

Lo segundo, es el rol de Estados Unidos y del propio Donald Trump en los conflictos armados en Medio Oriente. Siempre se ha hablado de que el fútbol y la política no deben mezclarse, pero en esta ocasión esa frase quedará en segundo plano.