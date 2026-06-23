El italiano Gianni Infantino defendió la polémica medida de detener unos minutos el partido durante este Mundial 2026.

Si hay una medida que ha desatado polémica en este Mundial 2026 es la de la pausa de hidratación. Decir que los partidos de fútbol ahora son de cuatro cuartos no descabellado, sobre todo por los largos minutos en que se detiene la acción en la mitad de ambos tiempos.

Jugadores, entrenadores e hinchas en esta cita planetaria se han mostrado en contra de esta medida, sobre todo porque corta el ritmo del partido en momentos que pueden ser clave.

Sin embargo, desde la propia FIFA realizaron una fuerte defensa a esta acción. Así lo dejó en claro el italiano Gianni Infantino, quien justificó esta pausa al asegurar que es importante hacerla en un torneo donde se juegan tantos partidos en tan poco tiempo.

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Infantino defiende las pausas de hidratación en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA aseguró a EFE que “el motivo de estas pausas es claramente el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como el Mundial, donde se pueden jugar ocho partidos en 39 días, tener un momento para descansar un poquito es muy importante”.

“Lo que es más importante para nosotros es que todos los equipos, en todos los partidos, tengan las mismas condiciones”, concluyó el dirigente.

En todos los estadios del Mundial 2026 hay publicidad de una bebida energética durante la pausa de hidratación. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el italiano descartó que la FIFA esté ganando dinero por comercializar esta pausa. “La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva”, concluyó.

Para cerrar, el presidente de la FIFA usó la última final de la Champions League como ejemplo al decir que “fue un gran partido, una gran final. Se hicieron también las pausas y nadie dijo nada”.

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En síntesis