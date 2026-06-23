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Mundial 2026

Periodista paraguayo es expulsado del Mundial 2026: atacó con insultos a la FIFA en plena transmisión

Jorge Chipi Vera, periodista del medio paraguayo ABC, no podrá participar más del Mundial 2026 tras insultar a la FIFA.

Por Javiera García L.

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La FIFA expulsó a Jorge Chipi Vera del Mundial 2026
© InstagramLa FIFA expulsó a Jorge Chipi Vera del Mundial 2026

La FIFA tomó una severa decisión contra un periodista por insultos en medio de un transmisión del Mundial 2026. Se trata del caso de Jorge Chipi Vera, quien ahora no podrá cubrir la Copa del Mundo.

El comentarista de ABC Deportes reaccionó de manera explosiva a la expulsión de Miguel Almirón en el partido entre Paraguay y Turquía. El jugador vio la tarjeta roja por la nueva Ley Vínicius al taparse la boca para increpar a un rival.

En vivo, Vera disparó con el árbitro del encuentro, el salvadoreño Iván Barton, y lo llamó “ladrón”. Y fue más allá: “Mataron el fútbol. FIFA, mataste al fútbol. Infantino, eres el responsable. Alejandro Domínguez, ponte los pantalones con Infantino. Ladrones de mierda. Qué hijos de puta“.

Este lunes, tuvo que publicar un comunicado en sus redes sociales. “FIFA ha decidido cancelar mi acreditación para esta Copa del Mundo. Esto significa que ya no podré formar parte de la cobertura de ABC en este Mundial, ni dentro ni fuera de los estadios“, confirmó.

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“Me corresponde asumir”: Periodista es expulsado del Mundial 2026

“Tuve un exabrupto. En medio de la frustración por la expulsión de un jugador de mi país, y de la sensación de que estaban perjudicando a mi selección, utilicé expresiones ofensivas e inaceptables contra el árbitro, la FIFA y sus autoridades“, expresó también Jorge Chipi Vera.

Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumir (…) He enviado una carta a FIFA expresando mis disculpas sinceras por lo ocurrido“, agregó.

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