El meta debutó un día como hoy hace 22 años. Lo hizo en plena Copa América, jugada en Perú, gracias a una lesión.

La carrera de Claudio Bravo es, simplemente, la mejor en la historia de los arqueros chilenos. Tras surgir de las juveniles de Colo Colo, el portero inició una ascendente trayectoria que lo llevó a Europa y lo hizo vestir las camisetas de grandes elencos a nivel mundial.

En el Manchester City y en el Barcelona, Claudio Bravo demostró que era un portero con buen pie y con unos reflejos inigualables. Eso sí, no fue únicamente en sus clubes que resaltó.

Cuando Claudio Bravo se ponía en el arco chileno, simplemente logró maravillas. Su volada en la final de la Copa América ante Argentina es simplemente una obra de arte. Y su inicio en el Equipo de Todos fue, simplemente, una cosa del destino.

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El día en que Claudio Bravo debutó con la Selección Chilena

Fue en la Copa América de 2004, en Perú, cuando a Claudio Bravo le tocó, por primera vez, vestirse como portero de La Roja. Todo ocurrió por simple azar del destino, pues Álex Varas, arquero titular, presentó molestias en el entrenamiento.

Esto último hizo que Juvenal Olmos tomara una radical decisión: poner al joven portero de Colo Colo. “Cuando tuve que hacer la modificación, la hice porque me gustaba. Tenía muy buenas proyecciones como arquero y no me equivoqué… Veía que nos podía dar una mano en el juego aéreo, donde él me llamaba la atención. Cortaba bien los centros y era muy buen arquero. Me daba tranquilidad”, confesó, tiempo después, el ex DT de la Selección Chilena.

Anécdotas de ese momento

Claudio Bravo debutó en el empate 1-1 ante Paraguay. Ese fue el único punto de La Roja en aquel torneo, jugado en Perú. La Selección Chilena ya había caído por la mínima en el debut ante Brasil y perdió en su última afronta ante Costa Rica, por 1-2.

El duelo ante Paraguay fue la primera vez de Bravo en el arco y, a la vez, le marcaron su primer gol. Fue obra del paraguayo Ernesto Cristaldo, quien marcó en el minuto 79.

Por último, hay que decir que el debut de Claudio Bravo en la Selección Chilena se hizo en la altura. El portero tuvo su primer encuentro por La Roja en Arequipa, a 2.300 metros sobre el nivel del mar.

Bravo en sus tiempos en Colo Colo | Photosport

En resumen…

Claudio Bravo debutó en la selección chilena durante la Copa América de 2004 en Perú.

debutó en la selección chilena durante la Copa América de en Perú. El ex DT Juvenal Olmos alineó al arquero por la lesión de Álex Varas .

. El partido de debut finalizó empatado 1-1 contra Paraguay en la ciudad de Arequipa.