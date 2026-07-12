Juan Vera Valdés terminó su cobertura en el Mundial 2026 y volvió a Chile, donde alcanzó a despedirse de su madre antes de su fallecimiento.

Juan Vera Valdés se convirtió en el reportero favorito de los chilenos que siguen el Mundial 2026 por CHV. Pero el periodista recibió un golpe durísimo en pleno desarrollo de la competencia: la muerte de su madre.

El joven comunicador finalizó su trabajo en Norteamérica para regresar al país y alcanzar a despedirse de María Amanda Valdés, quien dejó este mundo a los 71 año este viernes 10 de julio.

Ahora, en diálogo con LUN, Juan Vera Valdés se sinceró sobre esta triste pérdida. “Mi mamá llevaba años con diabetes, pero los últimos meses le estaba pegando más fuerte“, partió diciendo.

“Sus últimos días fueron complejos, porque además de la diabetes comenzó con demencia. Fue todo muy rápido. Cuando llegué del Mundial el domingo pasado, ella no me reconoció“, confesó.

“Era mi fanática número uno”: Juan Vera Valdés se sincera sobre la muerte de su madre

“Estuve un mes, prácticamente, en el Mundial. Partí el 9 de junio y volví el 4 de julio. Y cuando me fui ella no estaba tan mal, al menos estaba lúcida“, contó Juan Vera Valdés.

Sobre la despedida con su madre, relató que “fue un momento muy difícil. Como familia tomamos la decisión de internarla y la semana pasada estuvo lunes, martes y miércoles súper bien”.

“Pero el jueves no amaneció bien, le dio una baja de azúcar, una hipoglucemia. No reaccionaba, se la llevaron al hospital a urgencia y ahí le hallaron una neumonía muy importante“, lamentó.

“Yo soy hijo único y mi mamá era mi fanática número uno, a tal punto que durante el Mundial tenía a todos viendo el canal por mí. Mi papá me contaba que hacía una verdadera cadena nacional para que todos vieran a su niño, del que estaba muy orgullosa”, rememoró.