Un verdadero partidazo se vivirá para conocer al primer finalista de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 vive los capítulos más importantes para conocer al nuevo campeón. En la primera semifinal serán Francia y España los países que se enfrenten.

La cita planetaria ha reunido a los fanáticos del fútbol alrededor de una pelota durante más de un mes. Sin embargo, todo lo bueno lamentablemente tiene que llegar a su final. Lo lindo, es que los duelos decisivos será igual o más apasionantes de lo que ha sido el torneo.

¿Dónde ver a Francia vs España?

Este partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. En streaming estará disponible por DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN, Disney+ y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es la semifinal del Mundial 2026?

El duelo entre Francia y España será este martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Una final anticipada

Si bien Inglaterra y Argentina son grandes selecciones, para muchos la llave entre Francia y España se trata de la final anticipada. Claro, se mide la que tiene mejor plantel en el papel, ante la última campeona de la Eurocopa. Habrá mucho en juego en Dallas.

Hasta el momento los galos han sido el país más sólido de la Copa del Mundo 2026. Salvo el cerrojo defensivo de Paraguay, no han tenido grandes problemas para superar a sus rivales. Kylian Mbappé es uno de los máximos artilleros del torneo con 8 tantos, igualando con Lionel Messi.

ver también Ex presidente de España arma una fea polémica antes de las semifinales del Mundial: “Sin franceses”

España si bien ha ganado casi todos sus encuentros, salvo el empate del debut ante Cabo Verde, todavía no exhibe ese nivel con el cual conquistó el viejo continente en 2024. De todos modos, han tenido la jerarquía para superar duros partidos, como contra Portugal y Bélgica, en los cuales se quedaron con la victoria de forma agónica.