Semifinales del Mundial 2026: pronósticos, cuotas y mejores apuestas de los dos partidazos

Francia enfrentará a España y Argentina se medirá ante Inglaterra. Ambos duelos tendrán los ojos del mundo encima.

El Mundial de Norteamérica 2026 llega a su clímax definitivo con dos cruces de proporciones épicas: Francia contra España y un choque con ribetes de clásico histórico entre Inglaterra y Argentina.

Si estás preparando tus jugadas y buscas los mejores semifinales Mundial 2026 pronósticos, a continuación desglosamos el presente de cada selección, las claves tácticas, los jugadores a seguir y las cuotas más atractivas para estos dos partidazos que definirán a los finalistas.

Semifinal 1: Francia vs España

El primer billete a la gran final enfrenta a dos potencias europeas con estilos diametralmente opuestos. Por un lado, la Francia de Kylian Mbappé sigue apostando por un bloque físico, transiciones letales y un contragolpe fulminante. Por el otro, España llega con la posesión como bandera, impulsada por la frescura en las bandas de Lamine Yamal y el control en el mediocampo que propone Luis de la Fuente.

Lamine Yamal es figura en España

La clave táctica estará en si España logra asfixiar la salida francesa o si los galos encuentran los espacios a la espalda de la defensa ibérica.

Cuotas 1X2 (Tiempo Reglamentario)

Recuerda: en fases de eliminación directa, el mercado de “Ganador del partido” (1X2) se resuelve en los 90 minutos de tiempo regular. Si hay prórroga o penales, el empate es la opción ganadora en este mercado específico.

Mercado (90 min) Cuota Victoria de Francia (1) 2.45 Empate (X) 3.20 Victoria de España (2) 3.23

Nuestros picks recomendados:

Pick 1: Francia se clasifica. Más allá de lo que pase en los 90 minutos, la jerarquía y experiencia del plantel francés en estas instancias mundialistas (jugando su tercera semifinal consecutiva) les da una ligera ventaja para avanzar, ya sea en tiempo regular, prórroga o penales. Paga 1.63.

Más allá de lo que pase en los 90 minutos, la jerarquía y experiencia del plantel francés en estas instancias mundialistas (jugando su tercera semifinal consecutiva) les da una ligera ventaja para avanzar, ya sea en tiempo regular, prórroga o penales. Pick 2: Ambos equipos anotan (Sí). Con el poderío ofensivo de Mbappé, Olise y Dembélé, sumado al momento goleador de Morata y los extremos españoles, es altamente probable que las dos redes se inflen. Paga 1.63.

Semifinal 2: Inglaterra vs Argentina

Una verdadera final anticipada. Inglaterra llega con una generación dorada liderada por Jude Bellingham y Harry Kane, buscando por fin dar el salto que se les ha negado en torneos anteriores. Al frente está la Argentina de Lionel Scaloni, los vigentes campeones que siguen demostrando su gen competitivo de la mano de Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y, por supuesto, Lionel Messi.

Messi comanda a Argentina en el Mundial

Será un duelo de mucho roce en la mitad de la cancha. La clave para la Albiceleste será neutralizar la potencia física de Declan Rice y el juego aéreo inglés, mientras que los “Tres Leones” deberán cuidarse de la presión alta y las asociaciones rápidas de Argentina en tres cuartos de cancha.

ver también “Respeten”: la polémica portada de Olé que enciende previa de Argentina vs Inglaterra

Cuotas 1X2 (Tiempo Reglamentario)

Mercado (90 min) Cuota Victoria de Inglaterra (1) 2.71 Empate (X) 2.97 Victoria de Argentina (2) 3.09

Nuestros picks recomendados:

Pick 1: Menos de 2.5 goles en el partido. Tratándose de una semifinal con tanta presión y considerando el pragmatismo que ambos entrenadores han mostrado en fases eliminatorias, se proyecta un partido cerrado, táctico y de pocos espacios. Paga 1.60.

Tratándose de una semifinal con tanta presión y considerando el pragmatismo que ambos entrenadores han mostrado en fases eliminatorias, se proyecta un partido cerrado, táctico y de pocos espacios. Pick 2: Ambos equipos no anotan. La paridad entre ambos planteles es absoluta. Es el escenario perfecto para un duelo que necesite resolverse con pocos goles y defensas cerradas. Paga 1.93

Dónde apostar en las semifinales en Chile

Para sacarle el máximo rendimiento a las apuestas semifinales Mundial 2026, es fundamental elegir una plataforma segura, con mercados variados para los 90 minutos, el alargue y las tandas de penales.

Nuestra recomendación para el público chileno es aprovechar las cuotas en cuotas de Betsala, ya que ofrecen excelentes márgenes para estos partidos decisivos. Además de los mercados tradicionales como el 1X2 o la cantidad de goles, en Betsala podrás encontrar opciones específicas de rendimiento de jugadores (remates a puerta de Messi, asistencias de Bellingham) y la opción de “Quién se clasifica”, ideal para no sufrir si el partido se va a la prórroga. ¡Prepara tus pronósticos y disfruta de los mejores partidos del año!