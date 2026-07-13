La semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina e Inglaterra despierta mucha pasión al otro lado de la Cordillera de los Andes. Así lo demostró Olé con una curiosa portada.

La Albiceleste, con mucho sufrimiento y polémica, se metió entre los cuatro mejores de la cita planetaria. Ahora tendrán que enfrentar al rival más duro que se ha cruzado en su camino. La selección de los tres leones tiene una generación que desea dar la vuelta olímpica por segunda vez en su historia.

La portada de Olé

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra tiene varios capítulos. Deportivos y no deportivos. La Guerra de las Malvinas de 1982 y la mano de Diego Armando Maradona en México 1986 son algunos de los antecedentes más recordados entre ambas naciones.

El partido de Argentina-Inglaterra comienza el miércoles a las 15:00 y también lo estará viendo la Familia Torres que está en todas.

La última vez que se enfrentaron de forma oficial fue en 2002 en Corea y Japón, donde en la fase de grupos los británicos vencieron por 1-0 a la Albiceleste con solitaria anotación de David Beckham. El más reciente encuentro, considerando amistosos, ocurrió en 2005. También fue triunfo europeo por 3-2.

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Para este 2026, si bien Argentina es el actual campeón del mundo, por rendimiento y jugadores parece ser que es Inglaterra el país favorito. Esto no agrada nada a los albicelestes y el diario Olé decidió dedicarle una portada a su rival.

“Respeten los rangos”, titularon, acompañado de la frase “en Inglaterra nos bajan el precio”. En la portada de este tradicional medio argentino destacan que en Londres existe exitismo sobre que serán los ganadores de la semifinal, destacando una frase del ex seleccionado Joe Cole que afirma “a Messi lo vamos a mandar a dormir”.

La portada de Olé este lunes 13 de julio.

Es habitual que el diario Olé haga este tipo de artículos bien nacionalistas, pero en la previa de un partido que levanta tanto polvo como el choque entre Argentina e Inglaterra toma un color diferente. Mientras algunos halagaron la idea, otros criticaron en tiempos donde hasta el propio Lionel Scaloni intentó bajarle un cambio a la rivalidad entre ambos países.