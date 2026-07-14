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Mundial 2026

¿Se ven las caras en la final? La reacción de Argentina tras la victoria de España sobre Francia en el Mundial 2026

Los principales medios trasandinos reaccionaron a lo que fue el 2-0 de los españoles sobre los galos en Dallas.

Por Patricio Echagüe

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España eliminó a uno de los grandes candidatos en este Mundial 2026.
© Getty Images.España eliminó a uno de los grandes candidatos en este Mundial 2026.

España le dio una verdadera clase de fútbol a Francia por la primera semifinal del Mundial 2026. A pesar del tremendo favoritismo de los galos, el cuadro de Luis de la Fuente impuso sus términos para ganar por 2-0 en Dallas, timbrando con esto su paso a la gran final del domingo.

Donde siguieron con mucha atención este partido fue en Argentina, país que mañana verá acción en Atlanta por la otra semifinal ante Inglaterra.

Por lo mismo los principales medios trasandinos reaccionaron a lo que fue el 2-0 de los españoles, sobre todo si consideramos que bajaron al que era hasta antes del partido el gran rival a vencer por lo mostrado en esta Copa del Mundo.

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En el Diario Olé titularon que “España paró a la máquina de Francia: con clase Mundial, a la final”, para luego agregar que “el equipo de De la Fuente maniató a las estrellas francesas, le ganó 2-0 y espera por Argentina o Inglaterra”.

Por su parte TyC Sports tituló que “España le ganó a Francia y se metió en la final del Mundial 2026”, agregando posteriormente que “en Dallas, La Roja se impuso por 2-0 sobre Les Bleus por la primera semifinal de la Copa del Mundo. Se medirá con el ganador de la Selección Argentina ante Inglaterra”.

España jugará la gran final del Mundial 2026 tras vencer a Francia en las semifinales. | Foto: Getty Images.

España jugará la gran final del Mundial 2026 tras vencer a Francia en las semifinales. | Foto: Getty Images.

Para cerrar La Nación llevó que “España, a la final. La Roja le ganó a Francia por 2 a 0 y bajó al gran favorito en Dallas”. Luego detallaron que “un gol de Oyarzabal de penal en el primer tiempo y otro de Pedro Porro a los diez minutos del segundo tiempo dejó a los franceses sin reacción; los españoles llegan al último partido de un Mundial por segunda vez en su historia”,

España enfrentará en la gran final del Mundial 2026 al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra este domingo 19 de julio en Nueva York. Por su parte Francia enfrentará al perdedor de ese partido el sábado 18 en Miami en la definición del tercer puesto.

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En síntesis

  • España clasificó a la final del Mundial tras vencer 2-0 a Francia.
  • Oyarzabal y Pedro Porro anotaron los goles del triunfo en Dallas.
  • La gran final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York.
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