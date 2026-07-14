La FIFA presentará un nuevo esférico para que se jueguen los últimos partidos de esta cita planetaria.

El Mundial 2026 comienza a llegar a su término con el desarrollo de las semifinales. Hoy martes 14 de julio jugarán Francia vs España en Dallas, mientras que este miércoles 15 se verán las caras Argentina e Inglaterra en Atlanta para definir la gran final.

Más allá de la tremenda promesa de buen fútbol que hay con estos dos choques, estos partidos marcarán el debut de un nuevo balón que se utilizará en estas semis y la final del domingo 19 en Nueva York.

Hablamos del modelo Trionda Final confeccionado por Adidas y que si bien cuenta con un diseño base muy similar al Trionda que hemos visto en este torneo, cambia en sus colores para diferenciarse.

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El nuevo balón que rodará en las semifinales y final del Mundial 2026

Este nuevo diseño viene a homenajear a las sedes de la recta final de este Mundial y consolida una práctica que la FIFA ha venido adoptando en las últimas Copas del Mundo. Desde Alemania 2006 a la fecha el diseño del balón se ha cambiado para las fases más decisivas.

El balón Trionda original combinaba tres colores: el verde por México, el azul por Estados Unidos, el rojo por Canadá. Por su parte el Trionda Final cambia esta propuesta con una base de color negro, vivos dorados, más detalles rojos y rosados.

Además, en este balón están impresos los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, las cuatro sedes de los últimos cuatro partidos del torneo.

La Trionda Final, el nuevo balón que se usará en estos últimos cuatro partidos del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Este nuevo balón que se usará las semifinales, partido por el tercer puesto y final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

La Trionda Final despedirá este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

📅 Martes 14 de julio

Francia vs España – AT&T Stadium de Dallas.

Transmite Chilevisión, D Sports, Disney +, Paramount+ y DAZN.

📅 Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs Argentina – Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Transmite Chilevisión, D Sports, Disney +, Paramount+ y DAZN.

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En síntesis