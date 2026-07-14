Harry Kane y el Inglaterra versus Argentina de Lionel Messi: reconoce que quizás enfrentarán al mejor jugador del mundo, ¡Se vienen las semifinales!

Argentina e Inglaterra se vuelven a encontrar, esta vez por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El clásico se repite y esta vez tendrá a Lionel Messi y Harry Kane como grandes figuras, encabezando a sus respectivos equipos -sin olvidar a Jude Bellingham en los británicos-.

En la previa del partido programado para este miércoles, el mismo Kane habló en la selección de Los Tres Leones, dejando elogios para Messi.

“Sabemos lo que ha hecho Messi en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única“, dijo el delantero del Bayern Múnich a ITV Sport.

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Kane: elogios a Messi y respeto a Argentina

Kane agregó: “pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser“.

Inglaterra y Kane listos para enfrentar a Argentina y Messi.

“La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tienes que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no puedes salirte con la tuya”, complementó.

Por último, Harry Kane sentencia que “obviamente Messi es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que lidiar“.

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Las selecciones de Inglaterra y Argentina se enfrentarán este miércoles 15 de julio en Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026. El ganador enfrentará en la final a Francia o España.

Resumen:

Lionel Messi y Harry Kane jugarán la semifinal del Mundial 2026 este miércoles.

15 de julio en Atlanta: Fecha y sede del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Francia o España: El ganador del partido disputará la final contra estas selecciones.