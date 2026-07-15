El portero Franco Ravizzoli, que juega en el Blackpool del ascenso inglés, comenta cómo se vive la previa en Reino Unido.

Llegó el día. Cuando vimos el cuadro del Mundial 2026 nos dimos cuenta que Inglaterra y Argentina se podía cruzar en semifinales, instancia que se terminó dando.

El partido que recuerda la lamentable Guerra de Las Malvinas de 1982 suele darse en contadas ocasiones en la Copa del Mundo, de hecho, la última vez que se midieron fue en 2002, con victoria europea por 1-0 con gol de penal de David Beckham.

Este miércoles estarán cara a cara en Atlanta, buscando clasificar a la final del Mundial y ser el rival de España, que viene de dar el golpe y vencer por 2-0 a Francia en Dallas.

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El argentino Franco Ravizzoli enciende el clásico desde Inglaterra

El duelo es esperado con ansias en Argentina e Inglaterra y el portero transandino Franco Ravizzoli, quien milita en Blackpool de la Tercera División inglesa, cuenta cómo se vive el compromiso en la isla.

“Llegué al club el lunes y lo primero que me comentaron fue lo de la tarjeta roja por simulación de Embolo, y obviamente yo les retruqué con el gol que le anularon a Noruega. Ya están llorando“, dijo el meta a Bolavip Argentina.

El argentino Franco Ravizzoli juega en Inglaterra y ya palpita la semifinal. (Photo by Pete Norton/Getty Images)

“Hoy (ayer) llegué y dos o tres compañeros me dicen: ‘Mañana (hoy) es Inglaterra contra la FIFA‘. Les dije que no tienen cara, para mí se atajan un poco de entrada. Todavía tienen guardado lo de la Mano de Dios y no lo pueden soltar. Van a llorar de entrada para agarrarse de algo en caso de perder. Ni hablar de que en el partido de ellos con Noruega pasó lo de la pelota que supuestamente pega en los cables de las cámaras y de eso no dicen nada. Siempre se fijan en cómo se beneficia a los demás y no en ellos mismos”, soltó Ravizzoli.

Tanto en Argentina como en Inglaterra se vive con ansiedad la previa al partido que define al segundo finalista del Mundial 2026.

En síntesis

Argentina e Inglaterra juegan la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta .

e juegan la semifinal del Mundial 2026 en . Franco Ravizzoli , portero argentino en Inglaterra, detalló cómo viven la previa sus compañeros.

, portero argentino en Inglaterra, detalló cómo viven la previa sus compañeros. España espera en la final al ganador de este encuentro de semifinales.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.

El encuentro será transmitido para Chile en televisión abierta a través de Chilevisión y todas sus señales.

Además, podrá ser visto mediante streaming por DSports y Disney+.