Esto dijo Joan Monfort, fotógrafo detrás de la icónica imagen de Lionel Messi con un pequeño Lamine Yamal, quienes jugarán la final del Mundial 2026.

En diciembre del 2007, Lionel Messi se tomaba una fotografía con un pequeño Lamine Yamal en una bañera. Nadie en el mundo podía imaginarse que años después se enfrentarían en la final del Mundial 2026.

En la previa del duelo entre España y Argentina por la definición de la Copa del Mundo, esta imagen -que vio la luz recién 15 años después de ser tomada- vuelve a circular por todas las redes sociales.

Joan Monfort, el fotógrafo detrás de esta icónica postal, habló con Marca sobre el momento en que la imagen se reveló al mundo y se enteró de quién era el bebé al que capturó.

“Un compañero del diario Sport me envía un mensaje a las 12 de la noche y me pregunta: ‘¿Esta foto es tuya?’. Y yo digo que sí. Estaba a punto de irme a la cama y le pregunto quién es el chico. Me dice: ‘Es Lamine Yamal’“, recordó.

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“Messi no sabía ni por dónde tomarlo”: Así se capturó la icónica foto con Lamine Yamal

La comentada postal se tomó en 2007, después de un concurso de UNICEF para tomarse una fotografía con un jugador del Barcelona. La familia ganó el sorteo y el resto es historia.

Sobre la sesión de fotos, comentó que “fue difícil. Messi es un tipo muy introvertido, tímido, tenía 18-20 años, salía del vestuario y de repente se encuentra con una bañera de plástico llena de agua y con un bebé dentro“.

“Y fue complicado, Messi no sabía ni por dónde tomarlo“, recordó también. Después, reflexionó que la situación “es un conjugación de los astros donde la casualidad y la suerte juegan un papel importantísimo“.