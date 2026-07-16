Corta mala racha y recupera ranking: El importante triunfo de Alejandro Tabilo en el ATP de Bastad

El tenista nacional superó a Lautaro Midón por 6-4, 6-7 (5) y 6-4 y ahora se metió en cuartos de final del torneo en superficie de arcilla.

Alejandro Tabilo vuelve a los triunfos en el ATP 250 de Bastad. El tenista chileno tuvo que luchar para meterse entre los ocho mejores del torneo que se disputa en Suecia. Triunfo que se celebró el doble ya que también se mantiene en el puesto 31° del ranking.

La raqueta nacional superó al trasandino Lautaro Midón (213°) en dos horas y 45 minutos de juego. El nacido en Toronto, doblegó al trasandino por 6-4, 6-7 (5) y 6-4. Lo que marcó el fin de una mala racha de cuatros derrotas en fila.

ver también Alejandro Tabilo tiene un pésimo paso por Wimbledon y pierde sin dar pelea en primera ronda

Es que su última victoria había sido ante el francés Moise Kouamé en tercera ronda de Roland Garros en el mes de mayo. Luego cayó ante Felix Auger Aliassime, y no supo de victorias en Queens, Mallorca y Wimbledon.

Por lo mismo, Tabilo decidió cortar con esta sequía de triunfos y lo demostró en la arcilla sueca. Su rendimiento incluso fue destacado por la cuenta Tennis TV y su faceta por aparecer en los momentos más importantes.

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El próximo rival de Alejandro Tabilo en ATP 250 de Bastad

Ahora Alejandro Tabilo se mentaliza en la ronda de cuartos de final, donde se medirá ante otro trasandino como Thiago Tirante (61°) en horario por confirmar. El argentino viene de vencer a Nikoloz Basilashvili por 7-5, 6-3 y 6-4.

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Rival donde el historia es a favor de Alejandro Tabilo por 2-0. Lo que además se destaca por triunfos en Rio de Janeiro y en el ATP De Santiago, que son en la misma superficie que se enfrentarán en el ATP 250 de Bastad.