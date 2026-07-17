El tenista chileno aprovechó la baja del argentino Thiago Tirante y accedió a la ronda de los cuatro mejores en Suecia.

Alejandro Tabilo (33° de la ATP) dejó atrás su mal rendimiento en la gira de canchas de césped y vuelve a una semifinal, porque está entre los cuatro mejores del ATP de Bastad.

El chileno se metió en la parte final del torneo que se juega en la arcilla sueca gracias a la baja del argentino Thiago Tirante (61°), quien no se pudo presentar al duelo de cuartos de final de este viernes.

Tabilo, que es el tercer preclasificado del Abierto de Bastad, apenas ha jugado un partido en el certamen y ya está en semifinales. Espera repetir la hazaña de Nicolás Jarry, quien ganó el título del certamen europeo en 2019.

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Andrey Rublev será el rival de Alejandro Tabilo en Bastad

Alejandro Tabilo tendrá un duro compromiso en Bastad, donde su rival por el paso a la final será el ruso Andrey Rublev, quien se encuentra en el casillero 16 del ranking de la ATP.

Andrey Rublev será el rival de Alejandro Tabilo este sábado. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

El eslavo jugó este viernes un partido casi perfecto en cuartos de final, donde dejó en el camino al argentino Sebastián Báez (56°), por un claro 6-1 y 6-2, en apenas una hora de partido.

La otra semifinal, en tanto, será entre el paraguayo Diego Vallejo (71°) y el italiano Luciano Darderi (18°).