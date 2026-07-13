La impactante y triste debacle de Nicolás Jarry en el ranking ATP

El tercer Grand Slam de la temporada es historia, puesto que terminó Wimbledon y el italiano Jannik Sinner (1° de la ATP) le demostró al mundo que sigue siendo el mejor jugador del año, al ganar el torneo.
Finalizado el major que se juega en canchas de césped vino la actualización del ranking ATP, el cual le dio pésimas noticias al tenista chileno Nicolás Jarry.
El ex número 1 de Chile, que se bajó de las clasificaciones de Wimbledon por lesión, no pudo defender los octavos de final que hizo en Londres en 2025 y por esa razón cayó en picada en el escalafón mundial.
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Nicolás Jarry se va abajo en el ranking ATP y se complica su carrera
Nicolás Jarry perdió gran cantidad de puntos al no defenderlos en el Grand Slam inglés, es por ello que se va abajo del puesto 700 del mundo y se ve muy complejo su futuro.
El Príncipe aparece este lunes como el jugador número 764 del mundo, cediendo 553 lugares y queda como el número 7 del tenista chileno, con apenas 40 puntos en la ATP.
Los chilenos en el ranking ATP.
El futuro del jugador de 30 años se ve oscuro, debido a que si quiere participar de torneos de categoría Challengers tendrá que recibir invitaciones, porque el ranking no lo acompaña y solamente podrá entrar a certámenes ITF (ex Futuros).
El número 1 del tenis chileno sigue siendo Alejandro Tabilo (31°), seguido por Tomás Barrios (139°) y Cristian Garin (141°).
En síntesis
- El italiano Jannik Sinner se coronó campeón del torneo de Wimbledon.
- El tenista chileno Nicolás Jarry cayó al puesto 764 del ranking ATP.
- El chileno Alejandro Tabilo se mantiene como el número 31 de la ATP.
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