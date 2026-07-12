Jannik Sinner recupera el cetro y logra su segundo título en Wimbledon

El italiano mantuvo su buen nivel en el césped inglés y derrotó en la final al alemán Alexander Zverev en cuatro sets.

Los grandes siempre se levantan. Luego de un Roland Garros para el olvido, Jannik Sinner (1° de la ATP) le vuelve a decir al mundo que es por lejos el mejor jugador de la temporada y se quedó con el título de Wimbledon.

El italiano recuperó el cetro en los majors, debido a que venció en una reñida final al alemán Alexander Zverev (3°), quien venía de romper su mala racha en Grand Slams con el título conquistado en París.

Sinner tuvo que remontar ante el oriundo de Hamburgo, puesto que se impuso por un apretado 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en largas tres horas y 48 minutos de juego en el césped inglés.

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Sinner remonta ante Zverev en Wimbledon

Se pensaba que Zverev podría repetir su título conquistado en Roland Garros, debido a que se quedó con el primer set, sin embargo, el número 1 del mundo puso las cosas en su lugar desde la tercera manga.

El compromiso fue tan parejo en Londres que Sinner apenas se anotó con tres breaks durante todo el compromiso, mientras que el germano se apuntó con uno. Por detalles se quedó con la victoria el mejor del planeta.

Jannik Sinner superó a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

Jannik Sinner hace crecer su lindo palmarés, porque ahora suma su segundo título en Wimbledon, el que se agrega al conquistado en 2025. De esta forma, el italiano tiene cinco coronas de Grand Slams.

Finalizado Wimbledon, ahora los fanáticos del tenis ponen su mirada en Nueva York, porque desde el 23 de agosto se pondrá en marcha el US Open, el último torneo grande de la temporada.