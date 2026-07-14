Correa recibió solamente tres fechas de sanción tras sus críticas a los árbitros y, antes del clásico contra la U, podrá volver a jugar oficialmente tras más de dos meses.

Javier Correa recibió una buena noticia esta jornada. Luego del castigo de 4 fechas que recibió de parte del Tribunal de Disciplina por criticar el arbitraje de Nicolás Gamboa en Copa de la Liga, la Segunda Sala bajó esa sanción.

Ahora solamente estará tres encuentros suspendido, por lo que se perderá los duelos contra Limache, Everton y Unión La Calera. Volverá para enfrentar a O’Higgins, en el Monumental, en la cuarta fecha.

Algo que dejó muy atentos a los seguidores de Universidad de Chile. Esto porque en la quinta fecha deberá jugar el Cacique ante el Bulla, en el Estadio Nacional.

Correa volverá a jugar ante O’Higgins, una fecha antes del clásico contra la U de Chile

Correa logra tomar ritmo para jugar ante la U de Chile

Correa iba a llegar sin fútbol por mucho tiempo a ese duelo ante los azules, considerando que durante toda la Copa Chile estuvo lesionado y no actuó ningún partido.

De hecho, su último encuentro data del 13 de junio, ante Cobresal, por la liga. Estará dos meses sin jugar un encuentro oficial, considerando que ante O’Higgins jugarán el 16 de agosto.

Ahora el goleador de los albos tendrá la posibilidad de agarrar algo de ritmo en ese encuentro ante los rancagüinos, que le servirá para enfrentar el Superclásico en Ñuñoa.

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De todas maneras, Correa no tiene un gran historial ante los azules. Jamás les ha convertido un gol y solamente ha ganado una vez, mientras que suma dos derrotas y un empate contra el clásico rival.

Además debe considerar que en la Supercopa perdió un título y salió lesionado, por lo que esa mufa espera poder romperla en el duelo que se jugará el 23 de agosto, a las 15 horas.