Adidas confeccionó una nueva colección dedicada al Cacique, con un conjunto clásico y bastante minimalista.

Este segundo semestre de Colo Colo vendrá acompañado con un importante cambio en su indumentaria. Y es que además del lanzamiento de una tercera camiseta, también los albos tendrán un nuevo conjunto para sus concentraciones.

Para el viaje a Colombia de cara a la intertemporada del equipo de Fernando Ortiz se pudo ver, dejando el rojo en el pasado para dar paso a un clásico negro confeccionado por Adidas.

Y ojo, que este conjunto ya se puede comprar en el sitio web oficial de la marca alemana, siendo estas una nueva camiseta, polerón y pantalón de la línea “Originals” para que los hinchas puedan acceder a ellas.

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La nueva indumentaria de Colo Colo para la segunda mitad del 2026

La camiseta tiene un valor de $79.990 y Adidas detalla en su sitio web que “se inspira en la herencia y está diseñada para hinchas modernos. Una prenda destacada que combina diseño clásico y comodidad contemporánea”.

“Con un ajuste clásico, esta camiseta te permite moverte con facilidad y te ofrece versatilidad durante todo el día. Su tejido de punto técnico proporciona una sensación suave y transpirable para llevarla cómodamente a diario”, agregaron.

En tanto el polerón cuesta $79.990 y el pantalón $69.990, todos ellos siguiendo el mismo diseño y patrón de colores para formar un conjunto que más de hincha querrá adquirir de manera completa.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 18 de julio a las 19:00 (hora de Chile) en un amistoso internacional ante Millonarios de Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

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En síntesis