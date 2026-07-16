Los asistentes al Enjoy Santiago se vieron sorprendidos por la subida al escenario del también ex seleccionado nacional.

El sueño de muchos es cantar una canción con su banda favorita. Pues bien, es lo que realizó un recordado jugador de Universidad de Chile con el grupo Garras de Amor.

Manuel Ibarra tuvo una destacada carrera como jugador, ganando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y siendo campeón con el Bulla, pero también tiene una habilidad con el canto y así lo demostró sobre el escenario con la querida banda de cumbia.

Caté Ibarra cumplió su “caprichito”

Hace algunos días Caté Ibarra viajó con el equipo de históricos de Universidad de Chile. En esa instancia compartió con Garras de Amor y al confesarles su fanatismo por el grupo, estos lo invitaron a cantar con ellos al Enjoy Santiago. El ex lateral no desaprovechó la oportunidad.

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“En el viaje con la U nos encontramos con Garras de Amor el fin de semana pasado. Son mis ídolos de infancia, esas canciones en el camarín y en la selección olímpica era lo que escuchábamos. Diego Rodríguez me invitó al Enjoy lleno a cantar. No lo podía creer. Estaba nervioso, fuimos con mi mujer. Llegamos, me estaban esperando, me sentí como un rockstar“, contó a RedGol.

“En una pausa, Diego empezó a hablar y dice ‘uno de mis invitados quiero que venga a cantar con nosotros, porque en los camarines de la U y de Chile siempre cantó las canciones de Garras’ y me tira a cantar. No habíamos ensayado nada. A morir no más y salió la raja. Salió espectacular”, sacó pecho Caté, quien interpretó el éxito “Caprichito” de Garras de Amor.

Muchos desconocen que Ibarra es un cantante de tomo y lomo. De hecho tiene su propio tema titulado “Se te olvidó”, por eso en el video queda demostrado que tiene una buena voz y que al igual que cuando jugaba, no se achicó ante la presencia de un numeroso público.

“Es un sueño cumplido. Todos conocen las canciones de Garras de Amor y de verdad fue espectacular. De hecho la gente quedó maravillada, muchas fotos después del tema, no sabían que yo cantaba. No podían creer que había cantado y que había cantado bien por lo que decía la gente. Sin ensayo sin nada y salió la raja“, cerró un emocionado Manuel “Caté” Ibarra.