Luego de que en la U llamaran a no dar mayor importancia a los errores defensivos, históricos aseguran que es justo lo que los tiene lejos.

Universidad de Chile tuvo que luchar más de la cuenta para conseguir un empate 3-3 ante Unión La Calera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

En ese sentido, el duelo quedó marcado por los graves errores defensivos que mostró la U, que le pasaron la cuenta, pero con una frase de Fabricio Coloccini que complica más el escenario.

“Son cosas que pueden llegar a pasar, hay que corregirlas, nada más. No hay que darle demasiada importancia“, explicó en TNT Sports.

Por lo mismo, varios históricos del mundo bullanguero debaten esta particular forma de analizar a la U, dejando en claro que esas jugadas puntuales pueden costar un campeonato.

Fabricio Coloccini le quitó lo dramático a los problemas de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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La defensa de la U mostró sus falencias

Manuel Ibarra conversó con Redgol, donde puntualizó los errores defensivos de Universidad de Chile, lo que marca el momento del equipo que está lejos de la pelea.

“La U mostró deficiencia en lo defensivo, tres goles, tres errores prácticamente. Si bien empezamos ganando, no mostró juego sólido, tuvimos la fortuna de empatarlo, con unos cambios bien hechos como el de Vásquez que entró prendido”, explicó.

Por lo mismo deja constancia de que si esto se sigue repitiendo liquida las aspiraciones del segundo semestre, donde la idea es darle caza a Colo Colo en la lucha por el título.

“La U no marcó diferencias, pero sacó a la luz los errores defensivos. Si quiere aspirar al segundo semestre a un acercamiento a la pelea por el título estos errores no pueden estar y recalca el déficit en el equipo”, detalló.

La U sigue repitiendo errores. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Los errores no sólo son de la defensa de la U

Otro que se metió en el debate fue Marcos González, quien asegura que el problema de Universidad de Chile es mayor, donde hay que corregirlos entre todo el grupo y no sólo apuntar a la defensa.

“Sí, pero, como te digo, es el rival que te fuerza, no sé si tan mental, es algo futbolístico, es algo de cancha, pero son errores propios, pero es un rival que te fuerza a los errores”, puntualiza.

“No es todo malo, hay cosas por mejorar, se rescata un buen empate, creo que es un conjunto, no podemos culpar sólo a la defensa, sería muy fácil, es un conjunto de cosas que hay que corregir siempre”, finalizó.

Revisa el compacto del partido de la U: