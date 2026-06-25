El técnico interino Fabricio Coloccini sorprendió con una frase para no centrar la crítica en los problemas que generaron gol ante La Calera.

Universidad de Chile se trajo un agónico empate 3-3 en su visita a Unión La Calera, por una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en el estadio Nicolás Chahuán.

Los azules volvieron a mostrar falencias en lo defensivo, donde los tres goles del cuadro cementero fueron graves errores de la última línea azul, lo que llenó de críticas a los jugadores.

Algo que, el técnico interino Fabricio Coloccini, quiso bajarle la temperatura una vez finalizado el partido, con una frase que dejó pensando a varios: “Son cosas que pueden llegar a pasar, hay que corregirlas, nada más. No hay que darle demasiada importancia“.

La U lamentó graves errores defensivos ante La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

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Coloccini respalda el trabajo de los jugadores de la U

Fue en la entrevista que realiza TNT Sports tras el partido, que Fabricio Coloccini habló del empate de Universidad de Chile, quienes alcanzaron a igualar el marcador, pese a que iban 3-1 abajo.

“Tuvimos momentos de buen juego, después tuvimos que sufrir, tuvimos errores que pueden pasar y hay que corregir, destaco la actitud del equipo con un resultado adverso, hay que destacarlo”, explicó.

Fue el momento donde le consultaron puntualmente por los errores defensivos, que marcaron la tónica del resultado final, con momentos de graves falencias en el juego.

“Son cosas que pueden pasar, hay que corregir, no hay que darle demasiada importancia, se rescata un punto importante por como se dio y destacar la actitud”, enfatizó.

Una frase que, particularmente por el momento azul, no dejó muy satisfechos a los hinchas bullangueros, quienes masticaron con rabia un nuevo partido ante La Calera que no le pueden ganar.

Revisa el compacto del partido de la U: