El once titular de Universidad de Chile: Coloccini repite formación en la U para visitar a La Calera por la Copa Chile.

Universidad de Chile visita a La Calera por la fecha 2, pendiente del Grupo D de la Copa Chile 2026. A poco menos de una hora del duelo el entrenador interino, el ayudante técnico de Fernando Gago, Fabricio Coloccini, confirmó la formación azul.

La U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Elías Rojas en delantera.

Cabe recordar que la U viene de golear por 4-1 a Santiago Wanderers, también por Copa Chile, con Coloccini en la banca. Gago se recupera del infarto agudo al miocardio sufrido tras el partido contra O’Higgins, por la Liga de Primera. Y la formación titular en la misma presentada ante el Decano.

ver también Minuto a minuto: la Copa Chile vuelve a enfrentar a la U y su némesis… Unión La Calera

Los datos de la formación de la U contra La Calera

Repetido el once titular del partido anterior, en la banca azul serán alternativas Cristopher Toselli; Franco Calderón, Diego Vargas, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Matías Riquelme, Andrés Bolaño, Vicente Ramírez y Franco Fernández.

Formación confirmada de la U.

Asimismo, la U lamenta las bajas por lesiones o proceso final de recuperación de Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Javier Altamirano, quienes se suman en la enfermería a Octavio Rivero.

Entre las sorpresas, en la U ratifican al juvenil Elías Rojas, quien cumplirá su tercer partido consecutivo como titular tras ser del inicio frente a O’Higgins y Wanderers.

ver también ¡Hospital Azul! La pesadilla de lesiones que azota a 17 jugadores de U de Chile en 2026

Universidad de Chile enfrentará a La Calera por la la primera fecha del Grupo D de la Copa Chile, con la posibilidad de alcanzar a San Felipe en la punta de la tabla. El duelo está programado para este miércoles 24 de junio, desde las 17:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.