Comenzó con Paqui y luego Gago asumió la herencia del mayor problema de los azules: desgarros y problemas musculares han dejado a más de un equipo fuera de los partidos.

Durante la temporada 2026, el técnico Fernando Gago ha perdido el equivalente a un equipo completo por problemas físicos en Universidad de Chile. Con 16 jugadores que han pasado por la enfermería y los desgarros como diagnóstico recurrente, el sueño del “Romántico Viajero” tropieza semana a semana con las camillas del Centro Deportivo Azul.

Una dramática teleserie que comenzó con Francisco Meneghini como protagonista y que luego, por los malos resultados, asumió como una herencia negativa el técnico Fernando Gago, en algo que le pasa la cuenta semana a semana donde debe variar formaciones por las lesiones.

En ese sentido, en la larga lista también hay una excepción -sin la idea de ser mala suerte- porque el único que ha evitado el “vacunazo” de las lesiones ha sido Maximiliano Guerrero, quien ha estado presente en todos los partidos de la U.

Juan Martin Lucero se lesionó en dos oportunidades en los primeros minutos de los partidos en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Las cinco bajas que tiene U de Chile para visitar a Unión La Calera por la Copa Chile

Más de un equipo en la camilla: los desgarros son un dolor de cabeza en la U

Las lesiones no han perdonado a la U, pasando desde el portero Gabriel Castellón a principios de temporada, pasando por Matías Zaldivia quien todavía está en recuperación, ni perdonando a los viejos cracks como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.

Por ejemplo, la línea defensiva ha pasado completa por las manos de los doctores azules, incluso con el juvenil Diego Vargas que ha sido el que pelea el puesto con Marcelo Morales por la derecha, quien también quedó fuera en la visita a Everton.

Los desgarros sin duda han sido la lesión más recurrente en la U, con muchos jugadores que han pasado por el doloroso problema físico, lo que tampoco ha permitido estructurar un equipo titular que se sepa de memoria.

Factores hay varios, desde un equivocado trabajo en el inicio de la temporada, además de el fuerte físico que ha adoptado la U desde el arribo de Gago, donde varios han notado la fatiga.

Charles Aránguiz sufre con complicaciones físicas en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también El plan de Fernando Gago para convencer en U de Chile: “Es una inversión a largo plazo”

Infiltrados y operados en la U

Dentro de los lesionados hay un caso como el de Ignacio Vásquez, quien tuvo una lesión en su hombre que debía tener reposo, pero donde el mismo jugador aseguró que se infiltró para no perder minutos de juego cuando saltó a la titularidad.

“Me caí, recibí un golpe y nunca paré. Es una lesión con la que tenía que parar un poco, pero yo quería estar. Todos los partidos debo pinchar el hombro para no sentir dolor en el área. Hay que hacerlo por que quiero estar para el equipo y no faltar a ningún partido”, explicó.

Dentro de este grupo está el caso de Octavio Rivero, quien tras jugar dos partidos en la Liga de Primera, se tuvo que someter a una cirugía de la rodilla por una sinovitis, que todavía no le permite volver.

Para el mes de agosto se espera su retorno a las canchas, aunque antes será parte de la intertemporada que planificó Fernando Gago con sus jugadores antes de iniciar el segundo semestre.

Maximiliano Guerrero ha estado presente en todos los partidos de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

El jugador que no ha pasado por el hospital azul

Uno que se salva y ha sido inmune al tema de las lesiones es Maximiliano Guerrero, quien ha estado presente en los 23 partidos que ha disputado Universidad de Chile.

Esto, contando la Liga de Primera, Copa de La Liga, Copa Chile y el duelo ante Palestino por la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde el atacante ha dicho presente.

El goleador del año con los azules, con ocho anotaciones, se cuadra como uno de los pocos que es titular y no ha pasado por el hospital, además de otros que menos minutos han sumado en todo el torneo, como Toselli o Romero.

El otro era Israel Poblete, quien también llevaba cartón completo, pero se perdió el partido ante Deportes Concepción por un desgarro, además ante Audax por la Copa de La Liga lo dejó fuera un cuadro viral.

La lista de lesionados en la U