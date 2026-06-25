Sigue el desarrollo de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Seis partidos animan la jornada de este jueves 25 de junio.

Se viene otro día lleno de acción en el Mundial 2026. Continúa el desarrollo de la última fecha de la fase de grupos, y este jueves 25 de junio se definen nuevos clasificados y eliminados en esta Copa del Mundo.

Hoy se conocerá la suerte del Grupo D, Grupo E y Grupo F. Por eso, tendremos una jornada con seis partidos, distribuidos en tres bloques horarios.

A las 16:00 horas se definirá el Grupo E. Chocan Curazao vs Costa de Marfil y Ecuador vs Alemania, donde los sudamericanos necesitan un triunfo para mantenerse con vida en la competencia.

Ecuador enfrenta hoy a Alemania | Getty Images

Algo más tarde, a las 19:00 horas, saltará a la acción el Grupo F. Se enfrentan Túnez vs Países Bajos y Japón vs Suecia. Los tunecinos ya están eliminados, mientras que los otros tres pelean por los dos cupos.

Para cerrar, a las 22:00 horas será el turno del Grupo D. Se juegan los duelos de Turquía vs Estados Unidos y Paraguay vs Australia. Los turcos ya no tienen posibilidad alguna, mientras que los estadounidenses ya avanzaron de fase, y paraguayos y australianos jugarán un duelo a muerte.

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Mundial 2026: los seis partidos de hoy 25 de junio y dónde verlos

16:00 horas

Grupo E

Curazao vs Costa de Marfil. Transmite D Sports y Paramount+.

Ecuador vs Alemania. Transmite Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+.

19:00 horas

Grupo F

Túnez vs Países Bajos. Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

Japón vs Suecia. Transmite D Sports y Paramount+.

22:00 horas

Grupo D

Turquía vs Estados Unidos. Transmite D Sports y Paramount+.

Paraguay vs Australia. Transmite Chilevisión, Disney+, D Sports y Paramount+.