Se viene otro día lleno de acción en el Mundial 2026. Continúa el desarrollo de la última fecha de la fase de grupos, y este jueves 25 de junio se definen nuevos clasificados y eliminados en esta Copa del Mundo.
Hoy se conocerá la suerte del Grupo D, Grupo E y Grupo F. Por eso, tendremos una jornada con seis partidos, distribuidos en tres bloques horarios.
A las 16:00 horas se definirá el Grupo E. Chocan Curazao vs Costa de Marfil y Ecuador vs Alemania, donde los sudamericanos necesitan un triunfo para mantenerse con vida en la competencia.
Ecuador enfrenta hoy a Alemania | Getty Images
Algo más tarde, a las 19:00 horas, saltará a la acción el Grupo F. Se enfrentan Túnez vs Países Bajos y Japón vs Suecia. Los tunecinos ya están eliminados, mientras que los otros tres pelean por los dos cupos.
Para cerrar, a las 22:00 horas será el turno del Grupo D. Se juegan los duelos de Turquía vs Estados Unidos y Paraguay vs Australia. Los turcos ya no tienen posibilidad alguna, mientras que los estadounidenses ya avanzaron de fase, y paraguayos y australianos jugarán un duelo a muerte.
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16:00 horas
Grupo E
Curazao vs Costa de Marfil. Transmite D Sports y Paramount+.
Ecuador vs Alemania. Transmite Chilevisión, D Sports, Disney+ y Paramount+.
19:00 horas
Grupo F
Túnez vs Países Bajos. Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.
Japón vs Suecia. Transmite D Sports y Paramount+.
22:00 horas
Grupo D
Turquía vs Estados Unidos. Transmite D Sports y Paramount+.
Paraguay vs Australia. Transmite Chilevisión, Disney+, D Sports y Paramount+.