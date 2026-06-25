Se definen los 16avos del Mundial: Estas son las primeras 12 selecciones clasificadas

Con el cierre de está jornada de miércoles, ya se pueden confirmar los primeros crucen en la fase de eliminación directa.

El Mundial 2026 empieza a tomar forma, y con la jornada de este reciente miércoles, ya se conocen los primeros clasificados. Por lo que empieza la conformación de las llaves para la ronda de eliminación directa.

A diferencia de las ediciones anteriores, ahora la próxima fase con 16avos. Por lo que se amplía la gama de partidos para llegar a la anhelada final.

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En el grupo A, México terminó primero y le sigue Sudáfrica. Acá se registró la gran sorpresa ya que en el último suspiro, Thapelo Maseko marcó golazo y le quitó el lugar a Corea.

En el “B”, pasaron Suiza y Canadá. En el “C”, Brasil con un inspirado Vini Jr y un Neymar recuperado, se quedó con el primer puesto por la diferencia de goles sobre Marruecos.

Neymar volvió a jugar por Brasil y llega al 100% para los 16avos (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Mientras tanto en el grupo D, Estados Unidos tiene seis puntos y solo resta definir si será puntero o segundo. Caso similar al de la Argentina de Lionel Messi que en el grupo J es puntero absoluto.

Ahora en el grupo I ya se sabe que Francia y Noruega están clasificados. Pero en la tercera fecha deben luchar por quién termina primero. Lo mismo en el grupo K entre Colombia (6) y Portugal (4).

En el grupo E, Alemania tiene seis puntos, y está clasificado. Pero resta la última fecha ante Ecuador. El equipo de Seba Beccacece buscará la hazaña, por lo que sigue abierta la definición.

¿Cuáles serán los cruces de 16avos?

De momento, son muy pocas las llaves que pueden confirmarse. En especial porque todavía restan más de la mitad de los grupos por definirse.

Pero ya se sabe que Canadá enfrentará a Sudáfrica. Lo que sería este domingo 28 de junio a las 15:00 horas. Ahora otra de las posibles llaves sería México ante Escocia. Lo que se jugaría este lunes 29 de junio en horario por definir.

Tras la jornada de miércoles: Así están armándose los 16avos del Mundial.

¿Qué partidos hay este jueves 25 de junio?

En total son seis los partidos del Mundial que se disputan este jueves. El grupo E es el que inicia la jornada a partir de las 16:00 horas. En simultáneo se disputarán los partidos entre Curazao vs Costa de Marfil y Ecuador, que se juega su última carta, ante Alemania.

Luego a las 19:00 horas, por el grupo F será el turno de Japón-Suecia y Túnez-Países Bajos. El plato de fondo viene a lo grande con la definición del grupo D: Paraguay vs Australia y Turquía vs Estados Unidos. Ambos encuentros a las 22:00 horas.