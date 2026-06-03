Los canadienses son la selección con menos trayectoria entre los tres organizadores del Mundial 2026. Aún así irán por todo ante su público.

Datos principales

Confederación: Concacaf

Apodo: The canucks.

Ranking FIFA: 30°.

Grupo en el Mundial: B (Bosnia-Herzegovina, Suiza y Qatar).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Canadá es uno de los anfitriones del Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (viernes 12 de junio, 15:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: Chilevisión / DirecTV

/ DirecTV Canadá vs. Qatar (sábado 18 de junio, 18:00 hrs. BC Place, Vancouver). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Suiza vs. Canadá (miércoles 24 de junio, 15:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 3.360 kms. (Toronto-Vancouver).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 34,5%

Llegar a cuartos de final: 18,2%

Llegar a semifinales: 5,9%

Llegar a la final: 2,4%

Ser campeón: 0,5%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para Gemini, Inteligencia Artificial de Google, lo más probable es que Canadá no solamente sume sus primeros puntos en un Mundial, sino que avanzará, incluso, hasta octavos de final.

La IA aseguró que, tras sacar entre cinco y seis unidades en el Grupo B (“empujados por 80 mil almas en Toronto y Vancouver”). Para ello, y siguiendo el detalle del partido por partido de Gemini, le ganarán a Nueva Zelanda de forma clara (“Davies será incontenible”); empatarán con Paraguay (“conocerán la garra guaraní”); y empatarán con Dinamarca (“Encuentro de guante blanco”).

Luego, en dieciseisavos se toparán, probablemente, con un europeo de segunda línea, al cual derrotarán. El sueño acabará en octavos, donde un gigante los detendrá.

El plantel de Canadá

Porteros:

– Maxime Crépau (Orlando City)

– Owen Goodman (Barnsley)

– Dayne St. Clair (Inter Miami)

Defensores:

– Moïse Bombito (Nice)

– Derek Cornelius (Olympique Marsella)

– Alphonso Davies (Bayern de Múnich)

– Luc de Fougerolles (Fulham)

– Alistair Johnston (Celtic)

– Alfie Jones (Middlesbrough)

– Richie Laryea (Toronto)

– Niko Sigur (Hajduk Split)

– Joel Waterman (Chicago Fire)

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Mediocampistas:

– Ali Ahmed (Norwich)

– Tajon Buchanan (Villarreal)

– Mathieu Chounière (LAFC)

– Stephen Eustáquio (Oporto)

– Marcelo Flores (lesionado/Tigres)

– Ismäel Koné (Sassuolo)

– Liam Millar (Hull City)

– Jonathan Osorio (Toronto)

– Nathan Saliba (Anderlecht)

– Jacob Shaffelburg (LAFC)

Delanteros y Extremos:

– Jonathan David (Juventus)

– Promise David (Unión Saint-Gilloise)

– Cyle Larin (Southampton)

– Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Jugador estrella: Alphonso Davies

Superestrella consagrada y crack del Bayer Munich. Alphonso Davies llega a su segunda Copa del Mundo con más hambre que nunca. Sin embargo, los problemas físicos han sido pan de cada día para el veloz jugador, llegando “entre algodones” en la previa del Mundial.

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Eso sí, Canadá no puede darse el lujo de no contar con él. Esto, porque Alphonso Davies cuenta con una gran versatilidad y polifuncionalidad táctica, que hace que el equipo de Marsch ascienda a otro nivel de fútbol.

Su carisma, su sonrisa y su buena onda lo hacen un líder distinto en el camarín. Además, constituye un valor importante sólo por su presencia, ya que los rivales saben que perder el balón por su banda puede ser letal, sabiendo que, con espacios, Davies simplemente hace arrancar la moto. ¿Podrá brillar en este Mundial?

Alphonso Davies es la megaestrella de los canadienses | Getty Images

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Jugador a seguir: Niko Sigur

Pone la pausa en momentos en los que Canadá quiere seguir a toda máquina. Niko Sigur tiene 22 años y juega de lateral derecho, de volante de contención o, incluso, como “falso lateral” e interiorizarse para armar juego. Esa versatilidad le abre opciones a Marsch, que lo tiene como uno de sus regalones.

A diferencia del resto de los jugadores canadienses, que basan su juego en la potencia física, Sigur tiene una técnica depurada, producto de una formación europea (tiene ascendencia croata y, de hecho, representó a ese país en la Eurocopa Sub-21 de 2023). Al igual que Flores, se valió del reglamento FIFA para cambiar de asociación.

Este jugador silencioso, alejado de los flashes, tiene un gran despliegue, que le ha permitido estar constantemente en las estadísticas favorables de la Selección de Canadá. Sobre todo, en el Top 3 de recuperaciones.

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Técnico: Jesse Marsch

Un estadounidense que quiere triunfar con Canadá. Jesse Marsch fue uno de los alumnos más aventajados de la “Escuela Red Bull”, la misma que formó a técnicos de la élite, como Jürgen Klopp y Ralph Rangnick.

Su idea de juego es realizar una presión alta asfixiante, por lo que suele valerse del error del rival para formular sus ataques destellantes y rápidos. Para ello, es sumamente dependiente de jugadores como Alphonso Davies o Tajon Buchanan.

En el ámbito personal, Marsch tiene un estilo bastante “Ted Lasso”. Es decir, es un motivador hiperactivo, muy positivo y que suele ser, incluso, demasiado optimista. Esto crea una especie de “hermandad” alrededor de él, permitiendo que los jugadores se la jueguen al máximo por el éxito común.

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Posible 11

Mejor participación de Canadá en los Mundiales

Ni un solo gol hizo Canadá en su primera participación en un Mundial. Fue en 1986, cuando quedó última del Grupo C, sin unidades, tras caer ante Francia (0-1), la Unión Soviética (0-2) y Hungría (0-2).

En su segunda participación, las cosas fueron mejores. Pese a quedar última de su grupo, y a tener la misma diferencia negativa de goles que en 1986, en Qatar 2022 los canadienses convirtieron dos tantos. Así, cayeron ante Bélgica (0-1), Croacia (1-4) y Marruecos (1-2).

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Jugador histórico destacado: Atiba Hutchinson

Le decían El Pulpo, porque sus largas piernas le permitían robar balones de forma limpia desde ángulos imposibles. Atiba Hutchinson fue un mediocampista defensivo que, pese a no tener una gran velocidad, contaba con un gran despliegue y una salida siempre limpia.

Se inició en el fútbol de su país, pero rápidamente tuvo que emigrar hacia ligas más competitivas, ya que en 2003 (año de su debut) Canadá no tenía un fútbol muy desarrollado. Pasó por Suecia, Dinamarca y llegó a Países Bajos, fichando por el PSV Eindhoven. No obstante, fue en el Besiktas de la liga turca donde se transformó en leyenda, con diez temporadas de intenso juego, hasta su retiro en 2023. Actualmente, de hecho, hay una estatua de él en las afueras del estadio donde hace de local el cuadro de Estambul.

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Con la Selección, tuvo que soportar goleadas increíbles, humillaciones varias, pero no se rindió. Y se dio un gusto que lo convierten en aún más grande: aceptó el llamado para disputar las Eliminatorias a Qatar. De hecho, Hutchinson le marcó dos goles a El Salvador en aquellas clasificatorias, aportando para la segunda presencia de Canadá en un Mundial.

Se metió en la lista de 26 jugadores que fueron a Qatar, pese a ser duda por una lesión, y tuvo la chance de jugar contra Croacia y Marruecos en la fase de grupos. Tras esto, participó en la Nations League de la Concacaf, la que asumió como su última competencia a nivel de selecciones. En junio de 2023 se retiró del fútbol.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Canadá?

Es cierto que la Concacaf no debería ser una referencia a la hora de plantear cualidades relativas de sus selecciones. Pese a ello, el equipo canadiense “vuela” en su confederación. De hecho, al ocupar las bandas simplemente genera ataques letales, sobre todo contragolpeando.

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Pero, Canadá no suele ser un equipo que se repliegue esperando el contraataque. Al contrario, Marsch ha implementado la presión alta, por lo que los delanteros y mediocampistas presionan sobre la salida, esperando el error del rival.

Si hablamos de debilidades, una de ellas es la lentitud de sus centrales. Kamal Miller, Ralph Priso, Joel Waterman y Moïse Bombito no tienen la misma velocidad que el resto de sus compañeros y los ataques rectos por el medio pueden ser un arma letal en contra del cuadro norteamericano.

Junto con esto, a Canadá le falta un poco de “picardía” sudamericana. Es decir, si bien el equipo “vuela”, no saben cuando enfriar un partido, ni poner la pelota en el piso. Esto hace que muchas veces su propio ímpetu sea una debilidad.

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Datos freak de The Canucks

El equipo canadiense es una verdadera muestra de la inmigración. Esto, debido a que buena parte de su plantel tiene raíces foráneas. Por ejemplo, Alphonso Davies nació en un campo de refugiados en Ghana o Ismael Koné nació en Costa de Marfil y emigró de pequeño a Canadá.

Además, el cuadro de la hoja de arce tiene, por primera vez en su historia, un técnico estadounidense para jugar la Copa del Mundo. De hecho, nunca ha tenido un DT nacional para disputar un Mundial.

Por último, un dato morboso. Marcelo Flores, futbolista que alcanzó a debutar con la Selección de México, se valió de un cambio en el reglamento oficial de la FIFA para, aprovechando que nació en Georgetown, Ontario, jugar por la Selección de Canadá. Y, ojo, que bien se puede encontrar su ex combinado nacional, con su actual.

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Marcelo Flores llega lesionado y probablemente se pierda el primer partido del Mundial | Getty Images

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Es verdad que tan sólo un triunfo sería romper un récord para Canadá. E, incluso, un empate. El seleccionado norteamericano no ha conseguido nunca una victoria en un Mundial y espera lograrlo este 2026.

Además, quiere superar la “maldición de las selecciones chicas organizadoras”. Sudáfrica y Qatar no consiguieron avanzar en sus respectivos mundiales. Canadá busca superar las expectativas y meterse en los dieciseisavos de final.

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