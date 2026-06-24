El elenco que gane el partido seguramente se enfrentará a España en los 16avos de final del Mundial. Quizás perder no es tan malo...

El Mundial 2026 entrega muchas particularidades. Y una de ellas es la que se vivirá este sábado en la noche, cuando se enfrenten Argelia y Austria para definir el segundo puesto del Grupo J, que ya ganó Argentina.

Ambos elencos tienen 3 puntos y mirarán de reojo la chance de que una derrota no sea tan mala idea, ya que así evitarán a España en el siguiente partido si es que los ibéricos ganan su grupo, algo que sabrán de antemano.

Si bien ser 2° del grupo aseguraría la clasificación, ubicarse por detrás de los trasandinos hará que posiblemente se crucen en 16avos con los españoles (con la prioridad de ser primeros de su grupo), una selección que todos quieren evitar.

Austria definirá con Argelia el 2° lugar del grupo

Cosas del Mundial: puede ser mejor perder que ganar

Por lo mismo es que mucho se especula que a ambos les sirve más la derrota para pasar de ronda como uno de los mejores terceros. Eso sí, para eso dependerán de resultados de otros grupos.

En ese caso, igual les tocaría un ganador de grupo. Pero entre las opciones están Canadá, México, Suiza, Colombia o Estados Unidos, que a priori son elencos más accesibles que España.

Una situación bastante extraña que se vive en esta Copa del Mundo, en la que la presencia de 48 selecciones provoca este tipo de especulaciones ya que pasarán 32 a la siguiente fase.

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Algo similar puede suceder mañana con Japón y Países Bajos. El que gane ese grupo chocará con el 2° del Grupo C, que podría ser Brasil si es que Marruecos lo supera por diferencia de gol.

En ese escenario, de seguro tanto asiáticos como neerlandeses pensarán más de una vez en que ganar la zona puede ser perjudicial…