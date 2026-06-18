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Mundial 2026

Jugador de Argelia que recibió planchazo de Messi alza la voz: “Los árbitros deben mejorar”

Aissa Mandi, jugador de Argelia que recibió un planchazo de Lionel Messi, se pronunció en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Esta fue la polémica de Messi
© ESPNEsta fue la polémica de Messi

Una de las polémicas de la primera fecha del Mundial 2026 se dio en el partido entre Argentina y Argelia, donde Lionel Messi metió un planchazo, no fue amonestado, y terminó anotando los tres goles de la victoria.

Muchos acusaron un trato preferencial para la estrella trasandina. La imagen del golpe se viralizó en todas partes del mundo, donde excracks como Thierry Henry, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic abordaron la polémica.

En Argelia, el DT manifestó que “es inútil comentar situaciones hipotéticas, pero todos lo vieron, incluido yo“. Y no fue el único que se refirió al tema. De hecho, el mismo protagonista habló.

El defensor argelino Aissa Mandi denunció que “si me hubiera fracturado el tobillo anoche, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando“.

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Tras la polémica, qué viene para Argentina y Argelia en el Mundial 2026

Mientras continúan las reacciones a la polémica de Lionel Messi, tanto Argentina como Argelia deben pasar la página para su próximo partido en la fase de grupos del Mundial 2026.

El lunes 22 de junio, los argentinos chocan contra Austria en Dallas (13:00 horas), mientras que los argelinos hacen lo propio contra Jordania en San Francisco (23:00 horas).

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