El 10 anotó un golazo para la Albiceleste pero pudo irse expulsado de inmediato por un fea falta que, para sorpresa de nadie, ni revisaron. No le pusieron ni amarilla.

Para variar, Argentina vuelve a hacer noticia en el Mundial por un error que les favorece. Este martes y al término del primer tiempo, la Albiceleste vence por la cuenta mínima en un partido en el que Lionel Messi pudo irse expulsado.

El 10, que se matriculó con un golazo para abrir el marcador, fue protagonista de una falta que ha recibido y por la que sus rivales han visto la tarjeta roja. Sin embargo, aquí y tal como ocurrió con jugadas que le permitieron alcanzar el título en Qatar 2022, ni el árbitro ni el VAR aparecieron.

Un planchazo brutal desató una ola de reclamos en una Argelia que pedía una tarjeta más que colorada. Pero para su mala suerte, el juez del encuentro no le sacó ni la amarilla al trasandino. Un hecho que vuelve a instalar dudas sobre las ayudas a la Albiceleste.

Otra más de Argentina: el planchazo de Lionel Messi que el árbitro y el VAR no vieron

Pareciera ser que Lionel Messi juega con otro reglamento al fútbol. El capitán de Argentina otra vez se ve favorecido con un decisión arbitral luego de haber metido un planchazo que, para los hinchas, era una clara tarjeta roja.

Lionel Messi recibió un perdonazo del VAR luego de un planchazo que pudo expulsarlo del partido entre Argentina y Argelia en el Mundial. Foto: Getty Images.

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Después de haber anotado el 1 a 0, el astro del Inter Miami presionó con todo para generar peligro. Fue así como en la media hora de partido, el ídolo trasandino fue a pelear una pelota con Aïssa Mandi con más que fuerza desmedida.

Sin chances de ganara la pelota, Lionel Messi terminó no sólo derribando al defensor de Argelia, sino que también metiéndole un tremendo planchazo en su pierna derecha. Los reclamos de los Zorros del Desierto no se hicieron esperar, pero lo más insólito llegó después.

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El árbitro Szymon Marciniak, que también dirigiera la final de Qatar 2022 ante Francia, no sólo no le sacó ni una amarilla. Sus asistentes en el VAR tampoco acusaron la falta a pesar de que las imágenes eran evidentes como para, mínimo, pedir una revisión.

La jugada de inmediato se viralizó en redes sociales, donde los hinchas destruyeron al juez y a la FIFA. Y es que después de tantos errores que han favorecido a los trasandinos en los últimos años, lo menos que se puede hacer es sospechar.

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Lionel Messi y Argentina una vez más se salvan gracias a los árbitros en un Mundial. La Albiceleste gana, pero lo hace generando una polémica de entrada en un torneo donde se pide transparencia.

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